Transgender-Athlet schreibt olympische Geschichte

„Eher eine Vorsichtsmaßnahme“

Am Tag seiner Nominierung schloss Lundholm sein Instagram-Konto vorübergehend. „Das lag eigentlich nicht daran, dass es viele Kommentare gegeben hätte. Es war eher eine Vorsichtsmaßnahme“, berichtete der Physik-Student „Aftonbladet“. Inzwischen ist der Account wieder aktiv: „Es gab hier und da ein paar böse Kommentare, aber meistens habe ich sehr viele nette Kommentare bekommen. Ich habe viel Liebe und Unterstützung erfahren.“