Ließ Krankenschwester (57) ihren Bruder sterben?

Es ist ein schrecklicher Fall, der am Mittwoch am Straflandesgericht in Leoben verhandelt wird: Eine Steirerin soll ihren 59-jährigen Bruder derart vernachlässigt haben, dass der bettlägrige Mann starb. Der Angeklagten drohen im Falle einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.
Es sind massive Vorwürfe, die seitens der Staatsanwaltschaft gegen die Angeklagte erhoben werden. Demnach soll sich die 57-Jährige, die die Erwachsenenvertreterin ihres älteren Bruders war, seit zumindest Oktober 2024 bis Sommer 2025 nicht mehr um ihren geistig und körperlich beeinträchtigten Bruder gekümmert haben.
Bruder war völlig abgemagert
Laut Gericht soll sie ihn nicht gepflegt, ihm zu wenig Nahrung und Flüssigkeit gegeben und ihn unter anderem auch nicht regelmäßig umgelagert haben. Im vergangenen Juli starb der Obersteirer. Zum Zeitpunkt seines Todes war er komplett abgemagert.
Seit einer Operation im Jahr 2023 soll der 59-Jährige nur noch sehr eingeschränkt gehfähig gewesen sein. Ein Jahr darauf konnte er sich nicht mehr alleine im Rollstuhl fortbewegen. Zwei Monate vor seinem Tod war er nicht einmal mehr in der Lage zu schlucken, geschweige denn zu essen.
Sollte es zu einer anklagekonformen Verurteilung kommen, ist die Strafdrohung ein bis zehn Jahre Haft.
Bernhard Zechner, Sprecher des Landesgerichts Leoben
Wollte 59-Jähriger wirklich sterben?
Warum hat davon bis zum Zeitpunkt des Todes niemand etwas mitbekommen? Das muss nun das Schöffengericht klären. Auch die möglichen Hintergründe der unglaublichen Tat. Angeblich wollte der 59-Jährige sterben, sich zu Tode hungern. Und die Angeklagte wollte nichts gegen seinen Willen tun. Steckt also womöglich eine Tragödie dahinter?
Im Falle einer anklagekonformen Verurteilung drohen der Krankenschwester wegen des Verbrechens des Quälens oder Vernachlässigens unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen mit Todesfolge ein bis zehn Jahre Haft. Ein Urteil wird zu Mittag erwartet.
