Hemsworths Heiratsantrag war absolut unromantisch

Seit 2010 sind Chris Hemsworth und Elsa Pataky glücklich verheiratet. Doch jetzt verriet der Hollywoodstar, dass er seiner Ehefrau auf sehr unromantische Weise einen Heiratsantrag gemacht hat.
Der 42-Jährige erinnerte sich an den Moment, als er der spanischen Schauspielerin die Frage aller Fragen stellte. Nun verriet er, dass die Romantik dabei ziemlich auf der Strecke geblieben war, Mehr noch: Der Antrag sei eher beiläufig passiert.
„Mal sehen, wie es läuft ...“
Im Gespräch mit „Nova‘s Fitzy, Wippa und Kate“ sagte er: „Wir haben über eine Heirat gesprochen, noch bevor ich ihr überhaupt einen Heiratsantrag gemacht habe, und es war so: ,Ja, warum nicht, warum nicht?‘ Das hat irgendwie die Spannung genommen. Es fühlte sich an wie: ,Warum nicht? Ich habe im Moment nichts Besseres zu tun, mal sehen, wie es läuft‘, so eine Art Energie.“
Der Hollywoodstar scherzte weiter, dass seine Frau „immer noch“ über den zurückhaltenden Heiratsantrag nachdenke, rund 15 Jahre später, und nachdem sie gemeinsam die 13-jährige India und die 11-jährigen Zwillinge Sasha und Tristan bekommen haben.
Wollte „etwas Cooles“ machen
Hemsworth betonte jedoch, dass er zumindest versucht habe, seinen Heiratsantrag ein wenig romantisch zu gestalten. Er fügte hinzu: „Ich hatte den Ring in meiner Hand, in meiner Tasche, und dachte, ich muss etwas Cooles damit machen. Das war so ziemlich das Kreativste, was mir einfiel, also habe ich es in eine Pralinenschachtel gesteckt“, so der Star.
Das Paar heiratete im Dezember 2010, nachdem die beiden erst Anfang desselben Jahres angefangen hatten, zu daten. Was Hemsworths und Patakys Liebes-Rezept ist? Es sei, einfach „Spaß zu haben“, verriet der Hollywoodstar.
Ende letzten Jahres sagte Hemsworth im Podcast „On Purpose with Jay Shetty“: „Wir haben beide eine Art Abenteuergeist und nehmen uns Zeit füreinander. Ich glaube, die komplizierten Zeiten waren, als es nur noch um Arbeit und Kinder ging, und plötzlich das ,Wir‘ in der Beziehung irgendwie nicht mehr existierte.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.