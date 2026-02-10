Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ja, warum nicht?“

Hemsworths Heiratsantrag war absolut unromantisch

Society International
10.02.2026 18:00
Chris Hemsworth ist seit 2011 glücklich mit Elsa Pataky verheiratet. Und das, obwohl sein ...
Chris Hemsworth ist seit 2011 glücklich mit Elsa Pataky verheiratet. Und das, obwohl sein Heiratsantrag alles andere als romantisch war.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/KEVIN WINTER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit 2010 sind Chris Hemsworth und Elsa Pataky glücklich verheiratet. Doch jetzt verriet der Hollywoodstar, dass er seiner Ehefrau auf sehr unromantische Weise einen Heiratsantrag gemacht hat.

0 Kommentare

Der 42-Jährige erinnerte sich an den Moment, als er der spanischen Schauspielerin die Frage aller Fragen stellte. Nun verriet er, dass die Romantik dabei ziemlich auf der Strecke geblieben war, Mehr noch: Der Antrag sei eher beiläufig passiert.

„Mal sehen, wie es läuft ...“
Im Gespräch mit „Nova‘s Fitzy, Wippa und Kate“ sagte er: „Wir haben über eine Heirat gesprochen, noch bevor ich ihr überhaupt einen Heiratsantrag gemacht habe, und es war so: ,Ja, warum nicht, warum nicht?‘ Das hat irgendwie die Spannung genommen. Es fühlte sich an wie: ,Warum nicht? Ich habe im Moment nichts Besseres zu tun, mal sehen, wie es läuft‘, so eine Art Energie.“

Seinen schrecklich unromantischen Heiratsantrag nehme ihm seine Ehefrau noch heute übel, ...
Seinen schrecklich unromantischen Heiratsantrag nehme ihm seine Ehefrau noch heute übel, scherzte Chris Hemsworth jetzt,(Bild: AFP or licensors)

Der Hollywoodstar scherzte weiter, dass seine Frau „immer noch“ über den zurückhaltenden Heiratsantrag nachdenke, rund 15 Jahre später, und nachdem sie gemeinsam die 13-jährige India und die 11-jährigen Zwillinge Sasha und Tristan bekommen haben.

Wollte „etwas Cooles“ machen
Hemsworth betonte jedoch, dass er zumindest versucht habe, seinen Heiratsantrag ein wenig romantisch zu gestalten. Er fügte hinzu: „Ich hatte den Ring in meiner Hand, in meiner Tasche, und dachte, ich muss etwas Cooles damit machen. Das war so ziemlich das Kreativste, was mir einfiel, also habe ich es in eine Pralinenschachtel gesteckt“, so der Star.

Das Paar heiratete im Dezember 2010, nachdem die beiden erst Anfang desselben Jahres angefangen hatten, zu daten. Was Hemsworths und Patakys Liebes-Rezept ist? Es sei, einfach „Spaß zu haben“, verriet der Hollywoodstar.

Lesen Sie auch:
Schlüpft der australische Schauspieler Chris Hemsworth demnächst in die 007-Rolle? 
Hollywood-Sensation!
Chris Hemsworth als neuer James Bond gehandelt!
09.03.2025
Keine Gesangstalente!
Hemsworth-Brüder amüsieren mit neuem Musikvideo
28.12.2023

Ende letzten Jahres sagte Hemsworth im Podcast „On Purpose with Jay Shetty“: „Wir haben beide eine Art Abenteuergeist und nehmen uns Zeit füreinander. Ich glaube, die komplizierten Zeiten waren, als es nur noch um Arbeit und Kinder ging, und plötzlich das ,Wir‘ in der Beziehung irgendwie nicht mehr existierte.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.952 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.913 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
182.072 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
959 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
948 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Society International
„Ja, warum nicht?“
Hemsworths Heiratsantrag war absolut unromantisch
„Baby“ im Bikini
Jennifer Grey begeistert Fans mit ihrem Beach-Body
„Gamechanger“
Darum schlafen Kaley Cuoco und Verlobter getrennt
Im Baby-Glück
„GZSZ“-Star Anne Menden ist Mama geworden
Wurde nur 4 Monate alt
Sohn von Influencerin Lisa Straube gestorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf