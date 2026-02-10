Polizei: Mörder von Yosef (14) war ein Mitschüler

Familie des Verdächtigen wurde bedroht

Die Familie des mutmaßlichen Täters wurde verbal und schriftlich bedroht – die Polizei musste Schutzmaßnahmen für Angehörige des Zwölfjährigen treffen. Zudem kursierten Gerüchte, dass andere Jugendliche an der Tat beteiligt waren. „Insbesondere in den sozialen Medien werden aktuell Diskussionen zu möglichen Mittätern geführt und Personen namentlich angeschuldigt. Die Polizei betont jedoch, dass diese Spekulationen haltlos sind, die Ermittler haben zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise auf Mittäter“, erklärte die Exekutive.