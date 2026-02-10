Tränen-Geständnis: „Frau meines Lebens betrogen“

Mit Bronze im 20-Kilometer-Bewerb hat Sturla Holm Laegreid zum ersten Mal in seiner Karriere eine Einzelmedaille bei Olympischen Spielen erobert. Nach dem Rennen wurde er emotional und brach in Tränen aus. Das hatte allerdings mehr mit einer Frau als mit dem Sport zu tun.
Eine Medaille bei Olympia ist für viele Sportler das Größte.
Biathlet Sturla Holm Laegreid, der 2022 mit der norwegischen Staffel Gold gewann, lief im 20-Kilometer-Rennen in Antholz zu Bronze, zugleich seine erste Einzelmedaille.
Laegreid: „Die schlimmste Woche meines Lebens“
Da kann man schon einmal emotional werden. Der 28-Jährige brach nach dem Zieleinlauf in Tränen aus. Im Interview mit dem norwegischen Sender „NRK“ sprach er wenig später über seine Gefühle – dabei nahm das Ganze eine überraschende Wende.
„Da ist jemand, mit dem ich das teilen wollte, der heute vielleicht nicht zuschaut. Vor sechs Monaten habe ich die Liebe meines Lebens kennengelernt. Den schönsten und nettesten Menschen der Welt“, führte der Gesamtweltcupsieger der Vorsaison aus.
Vor drei Monaten allerdings unterlief ihm der „größte Fehler“ seines Lebens. „Ich habe sie betrogen. Vor einer Woche habe ich es ihr gestanden. Es war die schlimmste Woche meines Lebens.“
Die angesprochene Dame hat sich von Laegreid getrennt. „Ich wünschte, ich könnte das mit ihr teilen“, erklärte der zerknirschte Loipenjäger, der an eine gemeinsame Zukunft glaubt.
„Ich bin noch nicht bereit aufzugeben. Ich hoffe, dass das zeigt, wie sehr ich sie liebe. Ich trage die Konsequenzen für das, was ich getan habe und bereue es von ganzem Herzen.“
