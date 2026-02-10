Grazer (42) starb nach Sturz aus dem Sessellift

Nach einer aufwendigen Auswertung seiner zum Zeitpunkt des Vorfalls getragenen Smartwatch konnte die Polizei eruieren, dass er aus dem Sessellift gefallen war, in dem er alleine gesessen war, bestätigt Christoph Grill von der LPD Steiermark einen Bericht der „Kleinen Zeitung“. Ein Fremdverschulden ist somit auszuschließen, weswegen die Ermittlungen eingestellt worden sind, bestätigt Viktoria Steinecker von der Staatsanwaltschaft Leoben.