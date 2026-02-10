Grazer (42) starb nach Sturz aus dem Sessellift

Kurz nach Saisonstart im November verunglückte ein Grazer (42) auf der Planai tödlich. Wie nun die Auswertung seiner Smartwatch ergeben hat, dürfte er aus dem Sessellift gefallen sein.
Wie die „Krone“ berichtete, kam kurz nach Saisonstart im November auf der Schladminger Planai ein 42 Jahre alter Grazer ums Leben. Gefunden wurde er direkt unter der Burgstallalmbahn, einem modernen 8er-Sessellift, von anderen Skifahrern, die sogleich Alarm schlugen.
Vorerst lag die Vermutung nahe, dass er beim Fahren abseits der Piste mit der Skispitze in die Erde eingefädelt hatte und dadurch so unglücklich stürzte, dass er sich einen Genickbruch zuzog.
Nach einer aufwendigen Auswertung seiner zum Zeitpunkt des Vorfalls getragenen Smartwatch konnte die Polizei eruieren, dass er aus dem Sessellift gefallen war, in dem er alleine gesessen war, bestätigt Christoph Grill von der LPD Steiermark einen Bericht der „Kleinen Zeitung“. Ein Fremdverschulden ist somit auszuschließen, weswegen die Ermittlungen eingestellt worden sind, bestätigt Viktoria Steinecker von der Staatsanwaltschaft Leoben.
