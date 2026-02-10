Vorteilswelt
Heli-Einsatz und OP

Schoßhund biss betagter Besitzerin ins Gesicht

Niederösterreich
10.02.2026 18:00
Ein kleiner Chihuahua-Mischling sorgte Sonntagnachmittag für einen Rettungshubschrauber-Einsatz. ...
Ein kleiner Chihuahua-Mischling sorgte Sonntagnachmittag für einen Rettungshubschrauber-Einsatz. (Symbolbild)(Bild: Amanda Alamsyah - stock.adobe.com)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein kleiner Chihuahua-Mischling hat seine betagte Besitzerin attackiert und schwer verletzt. Sogar der Notarzthubschrauber musste ausrücken, um die Pensionistin aus Neunkirchen (Niederösterreich) ins Krankenhaus zu fliegen.

Nächster Hundebiss im südlichen Industrieviertel. Dieses Mal direkt in Neunkirchen. Und in diesem Fall war es die Besitzerin selbst, die schwer verletzt wurde. Passiert ist der Vorfall Sonntagnachmittag. Der Schoßhund der Pensionistin, ein Chihuahua-Mischling, hatte der Frau aus noch unbekannter Ursache in ihrer Wohnung direkt ins Gesicht gebissen.

Bislang unauffällig
Warum der kleine Vierbeiner so reagiert hat, ist noch unklar. Laut Verwandten der Neunkirchnerin war er bislang völlig unauffällig. Für sein schwer verletztes Frauchen lediglich ein schwacher Trost: Sie musste vor Ort erstversorgt und anschließend vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach St. Pölten geflogen werden, wo sie operiert werden musste.

Die zwei Hunde sind im ganzen Ort berüchtigt sowie amtsbekannt. Sie sollen ständig unbeobachtet ...
Auch Frauchen verletzt
Jetzt kommt Klage nach nächster Hunde-Attacke
28.01.2026
Drama bei Spaziergang
Schäferhund beißt Chihuahua tot, Halterin verletzt
23.01.2026

Nur etwas mehr als zwei Wochen zuvor war in Reichenau im Bezirk Neunkirchen eine 63-Jährige und ihre zwei Zwergspitze „Bärli“ und „Venus“ von zwei rabiaten Hunden attackiert worden, die über den Zaun des Besitzers gesprungen sein sollen. Beide Tiere wurden schwer verletzt. Ihr Frauchen kam beim Versuch, ihre Lieblinge zu schützen, zu Sturz und zog sich Prellungen und Hämatome zu.

Zum körperlichen Leid kamen auch finanzielle Sorgen: Die Tierarztkosten belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Ob und in welchem Ausmaß der verantwortliche Hundehalter für den Schaden aufkommen wird, ist derzeit vollkommen ungewiss.

Schäferhund biss zu
Kurz zuvor wurde ein Chihuahua in Bruck an der Leitha zum wehrlosen Opfer. Ein losgerissener Schäferhund hatte den Mini-Vierbeiner attackiert und getötet. Dessen Halterin (68) wurde umgerissen und verletzt. Der Besitzer des Schäferhunds erstattete danach Selbstanzeige.

Niederösterreich

