Schoßhund biss betagter Besitzerin ins Gesicht

Nur etwas mehr als zwei Wochen zuvor war in Reichenau im Bezirk Neunkirchen eine 63-Jährige und ihre zwei Zwergspitze „Bärli“ und „Venus“ von zwei rabiaten Hunden attackiert worden, die über den Zaun des Besitzers gesprungen sein sollen. Beide Tiere wurden schwer verletzt. Ihr Frauchen kam beim Versuch, ihre Lieblinge zu schützen, zu Sturz und zog sich Prellungen und Hämatome zu.