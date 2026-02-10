Buckelpisten-Duo verpasst erste Final-Quali-Chance

„Eine Residenz in Spanien war immer mein Traum“
Debüt auf World Tour
Österreichs Buckelpisten-Duo hat den ersten Quali-Lauf für das Finale am Mittwoch außerhalb der direkten Aufstiegsplätze abgeschlossen!
Avital Carroll schrammte als Elfte an den notwendigen Top-Ten vorbei, Katharina Ramsauer belegte Platz 23. Beide haben am Mittwoch noch eine zweite Chance.
Im zweiten Quali-Lauf werden ohne die Top-Ten des Vortages weitere zehn Plätze für die danach ausgefahrene Medaillen-Entscheidung vergeben.
