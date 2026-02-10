Vorteilswelt
Woche zwei gestartet

Borg Høiby bestreitet neue Vorwürfe vor Gericht

Royals
10.02.2026 10:02
Verfahren gegen Marius Borg Høiby geht in die zweite Woche.
Verfahren gegen Marius Borg Høiby geht in die zweite Woche.(Bild: APA-Images / NTB / Lise Åserud)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zum Start der zweiten Woche im Vergewaltigungsprozess gegen den ältesten Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat Marius Borg Høiby neue Vorwürfe bestritten. 

Kurz vor Prozessauftakt Anfang Februar war der 29 Jahre alte Norweger erneut festgenommen worden und sitzt deshalb nun für vier Wochen in Untersuchungshaft. Er soll mit einem Messer gedroht und gegen ein Kontaktverbot verstoßen haben.

Sein Mandat plädiere auf nicht schuldig, schrieb Høibys Anwalt Petar Sekulic der Nachrichtenagentur NTB. Er gehe gegen die U-Haft aber nicht in Berufung, weil er sich nun voll und ganz auf den laufenden Prozess konzentrieren müsse.

Marius' Vater Morten Borg, Kronprinzessin Mette-Marit, Marius und Kronprinz Haakon begleiteten ...
Vater im Gerichtssaal!
Wer Marius Borg Høiby jetzt den Rücken stärkt
09.02.2026
Überraschender Besuch
Mette-Marit und Haakon bei Marius im Gefängnis
06.02.2026
„Was zum Teufel ...?“
Marius Borg Hoiby weint vor Gericht bittere Tränen
05.02.2026

In 38 Punkten angeklagt
Høiby ist in 38 Punkten angeklagt, darunter für vier Vergewaltigungen nach norwegischem Recht. In drei Fällen soll er die Frauen sexuell berührt haben, in einem soll es zum Geschlechtsverkehr gekommen sein. Um diesen, den schwersten Vorwurf, geht es in der zweiten Verhandlungswoche.

Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung soll eine Frau auf den Lofoten, einer Inselgruppe in Norwegen, vergewaltigt haben, während sie nicht imstande war, sich zu wehren. Zunächst sollte das mutmaßliche Opfer am Dienstag vor Gericht aussagen. Während Høiby einige Straftaten eingeräumt hat, bestreitet er die Vergewaltigungen.

