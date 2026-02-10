Borg Høiby bestreitet neue Vorwürfe vor Gericht

In 38 Punkten angeklagt

Høiby ist in 38 Punkten angeklagt, darunter für vier Vergewaltigungen nach norwegischem Recht. In drei Fällen soll er die Frauen sexuell berührt haben, in einem soll es zum Geschlechtsverkehr gekommen sein. Um diesen, den schwersten Vorwurf, geht es in der zweiten Verhandlungswoche.