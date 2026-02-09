Wer Marius Borg Høiby jetzt den Rücken stärkt

„Ich sage zu ihr, dass sie das nicht darf“

Zuvor hatte Mette-Marit am Freitag schriftlich um Verzeihung für ihren Kontakt zu Epstein gebeten – vielen Norwegern reicht das aber nicht. Haakon nahm seine Frau in Schutz: „Sie versteht, dass viele gerne von ihr hören wollen“, sagte er NRK. „Sie will gerne erzählen. Aber gerade schafft sie das nicht.“ Er bestärke sie darin, sich erst einmal zu erholen, bevor sie an die Öffentlichkeit gehe: „Ich sage zu ihr, dass sie das nicht darf. Sie braucht Zeit, um sich zu sammeln.“