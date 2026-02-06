Mette-Marit und Haakon bei Marius im Gefängnis

Der Prozess gegen Marius Borg Hoiby sorgt nicht nur für großes Medien-Interesse, er erschüttert auch die norwegische Monarchie. Doch während vor Gericht die intimsten Details aus dem Leben des 29-Jährigen ausgebreitet werden, gab es am Donnerstag Trost von Mama Mette-Marit und Stiefpapa Haakon. Das norwegische Kronprinzenpaar besuchte Marius nämlich im Gefängnis – etwas, das es in der Geschichte des Landes noch nie gegeben hat.