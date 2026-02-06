Mette-Marit und Haakon bei Marius im Gefängnis

Der Prozess gegen Marius Borg Hoiby sorgt nicht nur für großes Medien-Interesse, er erschüttert auch die norwegische Monarchie. Doch während vor Gericht die intimsten Details aus dem Leben des 29-Jährigen ausgebreitet werden, gab es am Donnerstag Trost von Mama Mette-Marit und Stiefpapa Haakon. Das norwegische Kronprinzenpaar besuchte Marius nämlich im Gefängnis – etwas, das es in der Geschichte des Landes noch nie gegeben hat.
Denn es war das erste Mal, dass zwei Mitglieder der königlichen Familie ein Gefängnis aus privaten Gründen besucht haben!
Besuch dauerte etwa eine Stunde
Die Bilder von Mette-Marit und Haakon im dunkelblauen BMW auf dem Weg ins Gefängnis veröffentlichte die norwegische Zeitung „SE og Hor“. Demnach sei das Kronprinzenpaar um kurz vor 19.30 Uhr mit seinem Wagen durch das Tor des Gefängnisses gefahren. Etwa eine Stunde später verließen sie das Osloer Stadtgefängnis wieder.
Hier sitzt Marius seit letztem Wochenende in U-Haft. Die Polizei hatte ihn festgenommen, weil er kurz vor dem Start des Prozesses eine Freundin mit einem Messer bedroht und außerdem gegen ein Kontaktverbot verstoßen haben soll. Der Richter ordnete vier Wochen U-Haft für den 29-Jährigen an.
Tränen vor Gericht
Gleichzeitig startete am Dienstag in Oslo der Prozess gegen Marius. Dem Sohn von Mette-Marit wird vorgeworfen, vier Frauen vergewaltigt und mehrere Ex-Freundinnen körperlich und psychisch misshandelt zu haben. Insgesamt umfasst die Anklage 38 Punkte, Høiby drohen bis zu 16 Jahre Haft.
Am Mittwoch und Donnerstag sagte Hoiby selbst vor Gericht aus. Immer wieder kamen ihm dabei die Tränen – unter anderem, als es vor Gericht etwa um seine Suchthistorik und sexuellen Vorlieben ging. Auch über seinen Gefängnisalltag sprach Marius, erklärte: „Ich sitze allein in meiner Zelle und denke und denke ...“
Mette-Marit verschob Reise
Auch wenn das Kronprinzenpaar Marius im Gefängnis besuchte, im Gerichtssaal werden Mette-Marit und Haakon nicht anwesend sein. Das gaben die beiden schon vor Prozessstart bekannt. Die 52-Jährige gab Mitte der Woche allerdings über einen Palastsprecher bekannt, eine geplante private Reise ins Ausland verschoben zu haben. Gründe dafür nannte sie nicht.
Und die Ehefrau des norwegischen Kronprinzen steht derzeit selbst in der Kritik – wegen ihres Kontakts zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Über Jahre soll sie dem 2019 in seiner Zelle verstorbenen US-Milliardär zahlreiche intime Mails geschrieben haben. In einer davon ging es auch um Marius und ein Bild von nackten Frauen ...
