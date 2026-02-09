Skitourengeher überlebte Absturz über 50 Meter

53 Bergretter im Einsatz

Gegen 17.30 Uhr dann der Alarm: Der Freund rief die Bergrettung zu Hilfe, weil sein Begleiter im felsigen Gelände abgestürzt war. Aufgrund seiner Lage und seiner Verletzungen konnte er ohne fremde Hilfe nicht ins Tal zurückkehren. 53 Kameraden von vier verschiedenen Bergrettungen machten sich daher auf, um den Wintersportler zu retten.