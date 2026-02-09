Frust bei Wirt: „Man muss auch auf Gastro schauen“

Wegen der Demonstrationen gegen Burschenbundball gab es auch heuer viele Absagen und wenige Gäste in der Gastronomie. Nun platzte dem bekannten Linzer Innenstadtwirt Günter Hager der Kragen und er fordert auch ein Umdenken, auch was die großräumigen Absperrungen betrifft.
Günter Hager ist keiner, der mit seiner Meinung hinterm Berg hält. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass dem Top-Gastronomen am Wochenende der Kragen platzte. „Danke liebe Demonstranten, danke liebe Polizei Wegen Burschenbundball ganze mittlere Landstraße absperren, alle unsere Lokale sind leer, die Mitarbeiter sind arbeitslos“, ließ er auf Facebook seinem Ärger Luft.
Deutlich weniger Gäste
Im „Krone“-Gespräch erklärt er: „Wir haben mit rund 300 Gästen für eine After-Ball-Party gerechnet, es sind dann nur wenige gekommen.“ Hintergrund waren die Proteste gegen den Burschenbundball und die großflächige Absperrung durch die Polizei.
„Das muss man einmal überdenken. Ich respektiere das Recht auf Demonstrationen, aber man muss auch auf die Gastro schauen. Jetzt ist Linz eh schon oft wie ausgestorben und dann wird da mitten in der Ballsaison an einem Samstag alles abgesperrt. Da will doch niemand weggehen, das verstehe ich“, sagt er und will das Gespräch mit den Behörden suchen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.