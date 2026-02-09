Frust bei Wirt: „Man muss auch auf Gastro schauen“

„Das muss man einmal überdenken. Ich respektiere das Recht auf Demonstrationen, aber man muss auch auf die Gastro schauen. Jetzt ist Linz eh schon oft wie ausgestorben und dann wird da mitten in der Ballsaison an einem Samstag alles abgesperrt. Da will doch niemand weggehen, das verstehe ich“, sagt er und will das Gespräch mit den Behörden suchen.