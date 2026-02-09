Vorteilswelt
Sperren wegen Demo

Frust bei Wirt: „Man muss auch auf Gastro schauen“

Oberösterreich
09.02.2026 09:00
Wirt Günter Hager ärgert sich über die Demos und die Absperrungen.
Wirt Günter Hager ärgert sich über die Demos und die Absperrungen.(Bild: FOTOKERSCHI/WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Wegen der Demonstrationen gegen Burschenbundball gab es auch heuer viele Absagen und wenige Gäste in der Gastronomie. Nun platzte dem bekannten Linzer Innenstadtwirt Günter Hager der Kragen und er fordert auch ein Umdenken, auch was die großräumigen Absperrungen betrifft.

0 Kommentare

Günter Hager ist keiner, der mit seiner Meinung hinterm Berg hält. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass dem Top-Gastronomen am Wochenende der Kragen platzte. „Danke liebe Demonstranten, danke liebe Polizei Wegen Burschenbundball ganze mittlere Landstraße absperren, alle unsere Lokale sind leer, die Mitarbeiter sind arbeitslos“, ließ er auf Facebook seinem Ärger Luft.

Hager lässt seinen Frust freien Lauf.
Hager lässt seinen Frust freien Lauf.(Bild: Markus Wenzel)

Deutlich weniger Gäste
Im „Krone“-Gespräch erklärt er: „Wir haben mit rund 300 Gästen für eine After-Ball-Party gerechnet, es sind dann nur wenige gekommen.“ Hintergrund waren die Proteste gegen den Burschenbundball und die großflächige Absperrung durch die Polizei.

Lesen Sie auch:
Die Demonstranten marschierten vom AEC durch die Linzer Innenstadt bis zum Martin-Luther-Platz.
Antifa-Protest
2800 Demonstranten in Linz gegen Burschenbundball
01.02.2025

„Das muss man einmal überdenken. Ich respektiere das Recht auf Demonstrationen, aber man muss auch auf die Gastro schauen. Jetzt ist Linz eh schon oft wie ausgestorben und dann wird da mitten in der Ballsaison an einem Samstag alles abgesperrt. Da will doch niemand weggehen, das verstehe ich“, sagt er und will das Gespräch mit den Behörden suchen.

