Mann versuchte, Bub vor Schule in Auto zu locken

Fahndung ohne Erfolg

Der Bub reagierte zum Glück richtig, lehnte ab und begab sich zurück ins Schulgebäude. Die Eltern zeigten den Vorfall umgehend an, eine Fahndung nach dem roten Kombi blieb aber vorerst ohne Erfolg. „Das betroffene Kind hat absolut richtig gehandelt. Das zeigt, wie wichtig es ist, Kinder regelmäßig für solche Situationen zu sensibilisieren“, so Harald Kogler, der amtsführende Vizebürgermeister von Grammastetten.