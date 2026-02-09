Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drogenlenker-Vorstoß

Innenminister lässt Parteifreunde in OÖ abblitzen

Oberösterreich
09.02.2026 13:00
Die Ermittlung von Drogenlenkern mittels Speichelvortest sei zu aufwendig, kritisiert die ...
Die Ermittlung von Drogenlenkern mittels Speichelvortest sei zu aufwendig, kritisiert die Landes-ÖVP.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Christian Ortner
Von Christian Ortner

Ein forsches Auftreten gegen Suchtmittel im Straßenverkehr wollte die Landes-ÖVP an den Tag legen. Sie kritisierte das aus ihrer Sicht unzureichende System und forderte von Innenminister Gerhard Karner eine effizientere Handhabe gegen Drogenlenker ein – doch der ließ die Parteifreunde abblitzen.  

0 Kommentare

Seit Jahren steigt in Oberösterreich die Zahl der Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss. 2025 wurden laut Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) 1581 Drogenlenker angezeigt – um 16 Prozent mehr als im Jahr davor.

„Beweissicherer“ Speicheltest gefordert
Im vergangenen Herbst nahm sich die ÖVP des Themas an: Gemeinsam mit der FPÖ forderte sie per Resolution an den Bund, „die Exekutive künftig mit effizienteren, wirksameren und rascheren Instrumenten zur Feststellung einer Suchtgiftbeeinträchtigung im Straßenverkehr auszustatten“. Man möge nach Frankreich schauen, wo seit einem Jahr der „beweissichere Speicheltest den früher erforderlichen Bluttest ersetzt“.

„Gravierende Vollzugsprobleme“
Jetzt liegt die Antwort von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor – und die ist eine deftige Abfuhr für die Parteifreunde in Linz: Der Vorschlag aus OÖ würde zu „gravierenden Vollzugsproblemen führen. Durch das alleinige Abstellen auf das Ergebnis eines Speichelvortests würden eine hohe Anzahl an durch THC beeinträchtigen Lenkern nicht aus dem Verkehr gezogen und könnten unbestraft weiterfahren“, belehrt Karner seine Parteikollegen in dem Schreiben, das an Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) adressiert ist.

Zudem: Auch in Frankreich reiche „das positive Ergebnis eines Speichelvortests nicht für eine Strafbarkeit“ aus. Karners Fazit: Das System in Österreich sei effizient genug.

Lesen Sie auch:
Ohne Schein unterwegs
Drogenlenker lieferte sich Verfolgung mit Polizei
01.02.2026
Er war fahruntauglich
Polizisten zogen jungen Drogenlenker aus Verkehr
23.12.2025

SPÖ sieht Glaubwürdigkeit erschüttert
Die SPÖ kritisiert nun die Resolution als „Fehlschlag“. Sie sei falsch oder schlecht recherchiert worden. „Die Glaubwürdigkeit von Stelzer und Oberösterreich beim Bund ist erschüttert – nur weil die ÖVP billige populistische Punkte sammeln wollte“, sagt Landtagsabgeordnete Heidi Strauss. Dass auch ihre Fraktion die Resolution mitbeschlossen hat, rechtfertigt sie so: Man habe nicht als Drogenbefürworter dastehen wollen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
„Absolut schrecklich“
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
Düstere Wolken hängen derzeit über dem britischen Regierungssitz in der Londoner Downing Street ...
Epstein-Affäre
Nun rollt weiterer Kopf in britischer Regierung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
277.067 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
275.181 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
143.704 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Mehr Oberösterreich
Drogenlenker-Vorstoß
Innenminister lässt Parteifreunde in OÖ abblitzen
1:0 gegen Ried
Sturm siegt bei Ingolitsch-Debüt – hier im Video
Junger Nachfolger
Oberbank-Chef Gasselsberger tritt vorzeitig ab
Unterwegs mit Helfern
Obdachlos im Winter: Kälte wird lebensgefährlich
Hinweise erbeten
NS-Propaganda auf Mauer bei Spielplatz geschmiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf