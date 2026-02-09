Bei Unfall auf der A1 wurde Zugmaschine zerfetzt

Förmlich zerfetzt wurde die Zugmaschine eines Sattelschleppers bei einem spektakulären Unfall Montagnachmittag auf der Westautobahn bei Linz-Ebelsberg. Der Sattelzug war am Ebelsberger Berg gegen die Lärmschutzwand gekracht, ein stundenlanger Stau war die Folge.
In den Mittagsstunden kam ein Lkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchbrach die Lärmschutzwand auf ca. 20 Meter Länge und prallte schlussendlich gegen einen Betonsockel. Dabei wurde das Fahrzeug massiv beschädigt, das Fahrerhaus wurde vom Rahmen gerissen und Teile des Aufbaus sowie Fahrzeugteile verteilten sich im gesamten Böschungsbereich.
Lenker war schon heraußen
Als Feuerwehr und Rettung eintrafen, befand sich der Lenker bereits außerhalb des Fahrzeuges und war nicht eingeklemmt. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und über die angrenzende Mönchgrabenstraße mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus eingeliefert.
