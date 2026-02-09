Bei Unfall auf der A1 wurde Zugmaschine zerfetzt

In den Mittagsstunden kam ein Lkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchbrach die Lärmschutzwand auf ca. 20 Meter Länge und prallte schlussendlich gegen einen Betonsockel. Dabei wurde das Fahrzeug massiv beschädigt, das Fahrerhaus wurde vom Rahmen gerissen und Teile des Aufbaus sowie Fahrzeugteile verteilten sich im gesamten Böschungsbereich.