Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unterwegs mit Helfern

Obdachlos im Winter: Kälte wird lebensgefährlich

Oberösterreich
09.02.2026 11:20
Die Kälte im Winter kann für Obdachlose schnell lebensbedrohlich werden.
Die Kälte im Winter kann für Obdachlose schnell lebensbedrohlich werden.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Die niedrigen Temperaturen setzen Menschen, die auf der Straße leben, besonders zu. Die „Krone“ sah sich die Situation in der Landeshauptstadt Linz an, war mit Helfern in der Nacht unterwegs und sprach mit Gabi, Heidi und Gerry über ihr Schicksal und ihren Alltag. 

0 Kommentare

Wochenlang war es in Oberösterreich klirrend kalt. Minus drei Grad zeigt das Thermometer, als sich die „Krone“ mit dem Verein Obdachlosenhilfsaktion am Linzer Hauptbahnhof triff – einem Hotspot der Szene. Gemeinsam mit Obmann Walter Kreische und seinem Team geht es über eine schmale Straße unter die Erde, wo wir einen langen, zugigen Gang erreichen. Mehrere Menschen suchen dort Unterschlupf und zwischen Schlafsäcken, Einkaufwagen und einer Weihnachtskrippe treffen wir die fast 60-jährige Gabi.

Gabi in ihrem unterirdischen Schlafplatz beim Linzer Bahnhof.
Gabi in ihrem unterirdischen Schlafplatz beim Linzer Bahnhof.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Nächte am Gehsteig
Seit einem Monat hat sie mit vier anderen hier ihren Schlafplatz eingerichtet, verbringt die kalten Nächte am Gehsteig. Wenn sie abends in ihren Schlafsack kriecht, trägt sie mehrere Schichten Kleidung, lässt die dicke Jacke an und wirft noch eine Decke über. „Trotzdem kann es kalt werden“, erzählt die Linzerin. Bevor sie hier gelandet ist, hat sie lange am Busterminal geschlafen. Dort hatte man nach dem Umbau die Bänke mit Handläufen versehen, um ein Liegen zu verhindern.

Zitat Icon

Jeder will und braucht Hilfe. Nur muss diese Hilfe individuell erfolgen und kann nicht einfach übergestülpt werden.

Walter Kreische, Obmann Verein Obdachlosenhilfsaktion

Bild: Horst Einöder/Flashpictures

Bahnhofshalle wird zu einer Wärmestube
Um sich aufzuwärmen, geht Gabi in die Bahnhofshalle. Das Zusammentreffen der Obdachlosen mit der ÖBB-Security verläuft nicht immer spannungsfrei. Während die ÖBB betonen, dass der Bahnhof allen offen steht, die sich an die Hausordnung halten, berichten etliche Obdachlose von unbegründeten Wegweisungen. So auch Gerry, der sich mit einer Gruppe Männer unterhält. Seit seiner Scheidung vor sechs Jahren lebt er auf der Straße. Hat er nachts Angst? „Man muss immer mit einem Auge und Ohr munter sein“, meint Gerry. Erzählt er von seinem Sohn, leuchten seine Augen. Kontakt besteht nur sporadisch, denn „ich schäme mich so“. Seinen Kummer ertränkt er in Alkohol, was seine Situation zwar nicht verbessert, aber erträglicher macht. Welche Macht die Sucht über ihn hat, zeigt ein Erlebnis aus der Vergangenheit: „Ich hätte eine Wohnung bekommen und hatte schon das Geld für die Kaution. Doch ich habe es auf der Tankstelle durchgebracht“.

Zitat Icon

Ich denke nicht gerne an mein früheres Leben zurück, bevor ich obdachlos wurde. Da kommt zu viel Wut auf.

Gabi, lebt seit rund acht Jahren in Linz auf der Straße

Szenenwechsel an das Donauufer irgendwo beim Pleschingersee. In völliger Abgeschiedenheit hat Peter seinen Unterstand aus Planen aufgeschlagen. Nachdem sich Kreische bemerkbar gemacht hat, beginnt es im Inneren des Verschlages zu rascheln. Im Bodenbereich hebt sich die Plane und es taucht erst eine Hand, dann ein Kopf auf. Während am anderen Donauufer das nächtliche Linz strahlt, interessiert sich Peter vor allem für Batterien, um sein Heim zu beleuchten.

Daten & Fakten

In der Linzer Notschlafstelle stehen für Obdachlose 49 Betten um fünf Euro pro Nacht zur Verfügung. Zudem gibt es im Stadtgebiet sechs sogenannte DÜKs (Dach über dem Kopf), versperrbare Holzhütten mit Klappbank. Während es in der Welser Notschlafstelle einen Non-Complience-Bereich (Zimmer für Menschen mit psychischen Problemen oder Suchterkrankungen) gibt, ist eine Umsetzung in Linz bisher immer gescheitert. Kreische schätzt, dass rund 120 Menschen in Linz dauerhaft auf der Straße leben und von seinem spendenfinanzierten Verein unterstützt werden.

13 Menschen schon von der Straße geholt
Alkohol trinkt er keinen, vielmehr braucht er von den Ehrenamtlichen gehaltvolle Lebensmittel, „denn der Körper braucht Wärme“. An jenem Abend trägt er nur einen Pullover, seine nackten Füße sind stellenweise schwarz – ob von Schmutz oder Kälte bleibt offen. Peter ist hochgebildet, doch psychisch extrem angeschlagen. In einem Moment zitiert er Shakespeare, dann kommt wieder wirres Zeug.

Ihn wieder in ein „normales“ Leben zu führen, scheint unmöglich, aber insgesamt 13 Menschen hat Kreische schon weg von der Straße geholt. Er ist überzeugt: „Jeder will Hilfe, aber die muss passen“.

Spendenkonto: AT24 5400 0000 0025 2528; Infos zu Sachspenden: obdachlosenhilfsaktion.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
„Gewaltsamer“ Überfall
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
„Absolut schrecklich“
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
Düstere Wolken hängen derzeit über dem britischen Regierungssitz in der Londoner Downing Street ...
Epstein-Affäre
Nun rollt weiterer Kopf in britischer Regierung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
276.906 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
267.212 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
140.673 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Mehr Oberösterreich
1:0 gegen Ried
Sturm siegt bei Ingolitsch-Debüt – hier im Video
Junger Nachfolger
Oberbank-Chef Gasselsberger tritt vorzeitig ab
Unterwegs mit Helfern
Obdachlos im Winter: Kälte wird lebensgefährlich
Hinweise erbeten
NS-Propaganda auf Mauer bei Spielplatz geschmiert
Unternehmer erwischt
Durch Steuerhinterziehung Luxusleben finanziert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf