Obdachlos im Winter: Kälte wird lebensgefährlich

Bahnhofshalle wird zu einer Wärmestube

Um sich aufzuwärmen, geht Gabi in die Bahnhofshalle. Das Zusammentreffen der Obdachlosen mit der ÖBB-Security verläuft nicht immer spannungsfrei. Während die ÖBB betonen, dass der Bahnhof allen offen steht, die sich an die Hausordnung halten, berichten etliche Obdachlose von unbegründeten Wegweisungen. So auch Gerry, der sich mit einer Gruppe Männer unterhält. Seit seiner Scheidung vor sechs Jahren lebt er auf der Straße. Hat er nachts Angst? „Man muss immer mit einem Auge und Ohr munter sein“, meint Gerry. Erzählt er von seinem Sohn, leuchten seine Augen. Kontakt besteht nur sporadisch, denn „ich schäme mich so“. Seinen Kummer ertränkt er in Alkohol, was seine Situation zwar nicht verbessert, aber erträglicher macht. Welche Macht die Sucht über ihn hat, zeigt ein Erlebnis aus der Vergangenheit: „Ich hätte eine Wohnung bekommen und hatte schon das Geld für die Kaution. Doch ich habe es auf der Tankstelle durchgebracht“.