Alkolenker krachte zu Weihnachten in Gegenverkehr

Statt „Driving Home for Christmas“ wurde der Weihnachtsabend für vier Autoinsassen in Manning zum Horrortrip. Denn just am 24. Dezember war ihnen auf Schneefahrbahn der alkoholisierte Lenker (42) eines Kleinlastwagens entgegengekommen. Er hatte gegen 17 Uhr bei den winterlichen Fahrverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ins Schleudern geraten, und war auf der Gegenspur mit dem Auto des Quartetts kollidiert.