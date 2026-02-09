Alkolenker krachte zu Weihnachten in Gegenverkehr

Statt einer besinnlichen Weihnachtszeit musste eine Frau ins Spital – weil ein 42-jähriger Alkolenker die Kontrolle über sein Auto verloren hatte und in den Gegenverkehr gekracht war. Am Montag wurde er dafür in Wels zu einer kombinierten Geld- und Freiheitsstrafe verurteilt – nicht rechtskräftig.
Statt „Driving Home for Christmas“ wurde der Weihnachtsabend für vier Autoinsassen in Manning zum Horrortrip. Denn just am 24. Dezember war ihnen auf Schneefahrbahn der alkoholisierte Lenker (42) eines Kleinlastwagens entgegengekommen. Er hatte gegen 17 Uhr bei den winterlichen Fahrverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ins Schleudern geraten, und war auf der Gegenspur mit dem Auto des Quartetts kollidiert.
Bein und Wirbelsäule gebrochen
Beide Lenker sowie zwei weitere Insassen des Pkw erlitten leichte Verletzungen. Die Beifahrerin aber wurde schwer verletzt – sie erlitt Brüche am Unterschenkel und an der Wirbelsäule. Sie wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.
Fünf Monate bedingt
Dafür wurde der 42-jährige Alkolenker am Montag zu einer kombinierten Geld- und Freiheitsstrafe verurteilt. Er bekam fünf Monate bedingt und muss 7200 Euro begleichen. Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig.
