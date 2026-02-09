1:0 gegen Ried

Sturm siegt bei Ingolitsch-Debüt – hier im Video

Bundesliga Österreich
09.02.2026 12:00
0 Kommentare

Sturm Graz gewinnt beim Bundesliga-Debüt von Neo-Trainer Fabio Ingolitsch durch ein spätes Siegestor mit 1:0 gegen die SV Ried. Die Highlights der Partie sehen Sie in Kooperation mit Sky Sport Austria hier ...

