Aus Heim ausgebüxt

Zwei elfjährige Buben fuhren 60 Kilometer mit Auto

Oberösterreich
09.02.2026 16:20
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Eine Tankstellenmitarbeiterin in Traun (OÖ) staunte nicht schlecht, als zwei elfjährige Buben mit einem Auto vorfuhren. Die couragierte Frau verständigte sofort die Polizei. Als die Beamten die Kinder erwischten, stellte sich heraus, dass die Buben von Vöcklabruck nach Traun gefahren waren – immerhin 60 Kilometer, zumeist auf der Autobahn. 

Eine Tankstellenmitarbeiterin erstattete am Montag telefonisch Anzeige bei der Polizei Traun, dass soeben zwei Minderjährige mit einem Pkw zur Tankstelle zugefahren seien. Die beiden Elfjährigen konnten schließlich bei der Tankstelle angetroffen werden. Beide gaben an, den Wagen in der Nähe ihres Wohnortes im Bezirk Vöcklabruck in Betrieb genommen zu haben, und dass sie vorhatten, nach Traun zu fahren.

Sie waren schon als abgängig gemeldet
Die beiden Minderjährigen wurden auch kurz vor der Anhaltung bei der Polizei Schwanenstadt als abgängig gemeldet; ebenso erstattete der Zulassungsbesitzer des verwendeten Autos kurz zuvor Anzeige über das Fehlen seines Fahrzeuges.

Eine Runde durch Parkhaus gedreht
Einer der Elfjährigen gab an, dass sie über die Autobahn nach Traun gefahren sind. Nachdem sie im Parkhaus eines Einkaufszentrums noch eine Runde gedreht hatten, fuhren sie zu der Tankstelle.

