Zwei elfjährige Buben fuhren 60 Kilometer mit Auto

Eine Tankstellenmitarbeiterin erstattete am Montag telefonisch Anzeige bei der Polizei Traun, dass soeben zwei Minderjährige mit einem Pkw zur Tankstelle zugefahren seien. Die beiden Elfjährigen konnten schließlich bei der Tankstelle angetroffen werden. Beide gaben an, den Wagen in der Nähe ihres Wohnortes im Bezirk Vöcklabruck in Betrieb genommen zu haben, und dass sie vorhatten, nach Traun zu fahren.