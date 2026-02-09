Weil Geld fehlt: Politik soll bei sich sparen

Eine Verschiebung der Funktionen sei im Konsolidierungsausschuss diskutiert worden. Allerdings sei einstimmig beschlossen worden, die aktuelle Regelung beizubehalten.

Gemeinden am Limit

Zur budgetären Situation erklärt der Ortschef, dass man heuer durchkommen werde – allerdings nur sehr knapp. Auf lange Sicht werde es eine substanzielle Änderung brauchen – für alle betroffenen Kommunen. „Entweder muss der Gesetzgeber die gesetzlichen Anforderungen an die Gemeinden zurückfahren oder es müssen mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden“, so Mezgolits.