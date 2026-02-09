Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Süße Bilanz

3,5 Millionen Krapfen werden im Jahr verspeist

Burgenland
09.02.2026 18:00
Der Krapfen bleibt auch weiterhin ein süßer Renner.
Der Krapfen bleibt auch weiterhin ein süßer Renner.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Wenn der Fasching seinen Höhepunkt erreicht, läuft in den Backstuben von Nord bis Süd des Landes die Krapfen-Produktion auf Hochtouren. Bei der Füllung gibt es durchaus kreative Ideen.

0 Kommentare

Was wäre die närrische Zeit ohne ihre süßen Botschafter: Jeder Burgenländer verspeist im Schnitt 11,6 Krapfen pro Jahr, ergibt 3,5 Millionen Krapfen für das ganze Land. Österreichweit sind es sogar 100 Millionen Stück.

„Locker und flaumig“
Einen guten Faschingskrapfen erkenne man „an seiner goldbraunen Farbe und dem hellen Ring in der Mitte. Er soll schön locker und flaumig sein“, betont der Landesinnungsmeister der Bäcker, Michael Goldenitsch.

Wirtschaftskammer-Chef Wirth mit Innungsmeister Goldenitsch
Wirtschaftskammer-Chef Wirth mit Innungsmeister Goldenitsch(Bild: WKB)

Vielfalt bei der Füllung
Was die Füllung betrifft, ist längst Vielfalt Trumpf und für jeden Geschmack etwas dabei. „Fest steht: Selbst der Dubai-Krapfen mit Pistaziencreme zählt inzwischen zum Standard. Der Klassiker schlechthin ist nach wie vor aber einfach ungeschlagen“, weiß Goldenitsch. Trends würden kommen und gehen – der Krapfen mit Marillenmarmelade aber bleibt. „Unsere Verkaufszahlen sind heuer sogar um rund 20 Prozent gestiegen“, berichtet der Landesinnungsmeister.

Hoch im Kurs steht bei den burgenländischen Bäckern auch heimische Rohstoffe: Mehl aus österreichischem Getreide, regionale Milchprodukte und frische Eier bilden die Basis für das beliebte Gebäck. Dieses Zusammenspiel schafft Wertschöpfung auf allen Stufen – von der Landwirtschaft bis zur Backstube.

Qualität und Verlässlichkeit
„Ein Fasching ohne Krapfen? Das wäre wie das Burgenland ohne Neusiedler See“, so Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth. Die burgenländischen Bäcker stünden zu jeder Jahreszeit für Qualität, Vertrauen und Verlässlichkeit. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 7°
Symbol bedeckt
Güssing
5° / 7°
Symbol bedeckt
Mattersburg
3° / 7°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
3° / 8°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
4° / 6°
Symbol bedeckt

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
287.157 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
278.934 mal gelesen
Lindsey Vonn
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
147.263 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Mehr Burgenland
Alkohol und Tabletten
Randalierer wollte Frau „vom Balkon schmeißen“
Neuerung
Feriencamps-Angebot ist heuer eine Woche kürzer
Forderung
Weil Geld fehlt: Politik soll bei sich sparen
Krone Plus Logo
Konzept revolutioniert
So wird künftig am Golser Volksfest gefeiert
Zu Ferienbeginn
Fassade von Schule beschmiert: Polizei ermittelt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf