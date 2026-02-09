3,5 Millionen Krapfen werden im Jahr verspeist

Wenn der Fasching seinen Höhepunkt erreicht, läuft in den Backstuben von Nord bis Süd des Landes die Krapfen-Produktion auf Hochtouren. Bei der Füllung gibt es durchaus kreative Ideen.
Was wäre die närrische Zeit ohne ihre süßen Botschafter: Jeder Burgenländer verspeist im Schnitt 11,6 Krapfen pro Jahr, ergibt 3,5 Millionen Krapfen für das ganze Land. Österreichweit sind es sogar 100 Millionen Stück.
„Locker und flaumig“
Einen guten Faschingskrapfen erkenne man „an seiner goldbraunen Farbe und dem hellen Ring in der Mitte. Er soll schön locker und flaumig sein“, betont der Landesinnungsmeister der Bäcker, Michael Goldenitsch.
Vielfalt bei der Füllung
Was die Füllung betrifft, ist längst Vielfalt Trumpf und für jeden Geschmack etwas dabei. „Fest steht: Selbst der Dubai-Krapfen mit Pistaziencreme zählt inzwischen zum Standard. Der Klassiker schlechthin ist nach wie vor aber einfach ungeschlagen“, weiß Goldenitsch. Trends würden kommen und gehen – der Krapfen mit Marillenmarmelade aber bleibt. „Unsere Verkaufszahlen sind heuer sogar um rund 20 Prozent gestiegen“, berichtet der Landesinnungsmeister.
Hoch im Kurs steht bei den burgenländischen Bäckern auch heimische Rohstoffe: Mehl aus österreichischem Getreide, regionale Milchprodukte und frische Eier bilden die Basis für das beliebte Gebäck. Dieses Zusammenspiel schafft Wertschöpfung auf allen Stufen – von der Landwirtschaft bis zur Backstube.
Qualität und Verlässlichkeit
„Ein Fasching ohne Krapfen? Das wäre wie das Burgenland ohne Neusiedler See“, so Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth. Die burgenländischen Bäcker stünden zu jeder Jahreszeit für Qualität, Vertrauen und Verlässlichkeit.
