3,5 Millionen Krapfen werden im Jahr verspeist

Vielfalt bei der Füllung

Was die Füllung betrifft, ist längst Vielfalt Trumpf und für jeden Geschmack etwas dabei. „Fest steht: Selbst der Dubai-Krapfen mit Pistaziencreme zählt inzwischen zum Standard. Der Klassiker schlechthin ist nach wie vor aber einfach ungeschlagen“, weiß Goldenitsch. Trends würden kommen und gehen – der Krapfen mit Marillenmarmelade aber bleibt. „Unsere Verkaufszahlen sind heuer sogar um rund 20 Prozent gestiegen“, berichtet der Landesinnungsmeister.