Unruhiger Herbst – Aufsteiger Parndorf blieb cool!

Einen turbulenten Herbst erlebte Aufsteiger Parndorf in der Hinrunde der 3. Liga. Doch bei den Burgenländern gilt: Ende gut, alles gut. Mit 28 Punkten überwintert der Ex-Bundesligist auf dem fünften Rang. Wir haben uns mit Trainer Paul Hafner über die bisherige Saison und die Zukunft des Klubs unterhalten.