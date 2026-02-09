Feriencamps-Angebot ist heuer eine Woche kürzer

Eine Neuerung gibt es im heurigen Jahr bei den Feriencamps des Landes. Die Lern- und Feriencamps waren 2021 vom Land ins Leben gerufen worden, um Kinder vor der Rückkehr in die Schule zu unterstützen. Gleichzeitig nutzten Eltern das Angebot gerne, das eine attraktive Betreuung für die Kinder in den letzten zwei Ferienwochen war.