Rapid: Horn winkt Comeback, Radulovic vor Abgang

Zeichen bei Radulovic auf Abschied

Jannes Horn, der den Frühjahrs-Auftakt verpasst hatte, wird am Sonntag wieder im Kader stehen, auch Petter Nosa Dahl machte in den letzten Trainingseinheiten beachtliche Fortschritte. Bei Andrija Radulovic stehen hingegen die Zeichen auf Abschied: Für den Mittelfeldspieler liegen Angebote aus Israel und Polen vor. In beiden Ländern hat das Winter-Transferfenster nach wie vor geöffnet – in Israel schließt es morgen, in Polen am 25. Februar. Radulovic hatte bei Rapid im Frühjahr 2025 einen starken Start hingelegt, in den ersten beiden Spielen je ein Tor erzielt.