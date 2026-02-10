Rapid: Horn winkt Comeback, Radulovic vor Abgang

Rapids Jannes Horn, der den Frühjahrs-Auftakt verpasst hatte, wird am Sonntag im Derby gegen die Austria wieder im Kader stehen. Für Mittelfeldspieler Andrija Radulovic liegen Angebote aus Israel und Polen vor.
Am Sonntag wird der letzte Rapid-Sieg in einem Pflichtspiel 106 Tage zurückliegen – das 2:1 gegen Sturm am 2. November ist inzwischen eine gefühlte Ewigkeit her, die nächste Chance auf einen „Dreier“ bietet sich nach mittlerweile elf Partien ohne Erfolg nun im Derby bei der Austria: „Da müssen wir gleich so schnell spielen wie zuletzt nach der Pause gegen Hartberg“, gibt Andreas Weimann schon die Richtung vor.
Zeichen bei Radulovic auf Abschied
Jannes Horn, der den Frühjahrs-Auftakt verpasst hatte, wird am Sonntag wieder im Kader stehen, auch Petter Nosa Dahl machte in den letzten Trainingseinheiten beachtliche Fortschritte. Bei Andrija Radulovic stehen hingegen die Zeichen auf Abschied: Für den Mittelfeldspieler liegen Angebote aus Israel und Polen vor. In beiden Ländern hat das Winter-Transferfenster nach wie vor geöffnet – in Israel schließt es morgen, in Polen am 25. Februar. Radulovic hatte bei Rapid im Frühjahr 2025 einen starken Start hingelegt, in den ersten beiden Spielen je ein Tor erzielt.
Mit Beginn der laufenden Saison zeigte seine Formkurve immer mehr nach unten, zuletzt war der 23-Jährige am 9. November für Grün-Weiß aufgelaufen.
