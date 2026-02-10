Gefährliche Böller-Attacke auf Wiener Polizisten

Der Angeklagte hingegen zeichnete ein völlig anderes Bild. Er bekannte sich nicht schuldig. Die Tat sei so nicht passiert, behauptete er. Zwei „Araber“ hätten ihm die pyrotechnischen Körper in die Hand gedrückt, danach sei alles sehr schnell gegangen. Die Polizisten, die ihn belasteten, will er noch nie gesehen haben – sie seien alle zu „klein“. „Ich lebe seit 17 Jahren hier. Ich weiß, was richtig und was falsch ist. Ich würde so etwas nie machen“, entgegnet der 39-jährige Familienvater. Eine solche Tat sei „menschenunwürdig“, beteuerte er.