Kärntner Innovationen begeisterten Gartenprofis

Nachhaltig und weniger Gewicht: Das bietet eine erdige Kärntner Garteninnovation. Statt Torf und Kokosfasern nutzen die Experten der Waldaffe GmbH Pellets aus Biomasse für ihre nachhaltige Blumenerde.
„Waldaffe denkt Biomasse außerhalb der ausgetretenen Pfade.“ Unter diesem Motto nutzt die Kärntner Firma Waldaffe GmbH Holzabfälle auf eine neue Art: nachhaltige Blumenerde.
„Unser Ziel war es, die Brücke zwischen nachhaltiger Forstwirtschaft und modernem Urban Gardening zu schlagen“, erklärt Mitgründer Lukas Bürger. Dazu zählt auch ein bequemeres Format. Das Pflanzensubstrat wird pelletiert und ist völlig trocken – damit kann auch auf eine Plastikverpackung verzichtet werden.
Besonders leichtes Produkt
Und auch die Schlepperei hat damit ein Ende: Eine Packung Pellets, die, nach Beigabe von warmem Wasser, 20 Liter Blumenerde ergibt, wiegt nur 4,6 Kilogramm. Damit konnten die Kärntner auf der weltgrößten Gartenbaumesse IPM Essen voll überzeugen. „Das Feedback der Besucher zeigt, dass wir genau den Nerv der Zeit getroffen haben“, freut sich Lukas Bürger. „Unser Gemeinschaftsstand hat gezeigt, dass Innovation und Kooperation der Schlüssel zum Erfolg sind.“
Denn neben den Kärntner Garteninnovatoren waren auch die Salzburger Firma Terra Alpin mit ihrer Erde aus Kaffeesud, die Tullner Firma AgroBiogel mit ihrem Hydrogel auf Holzbasis und das Kärntner Holznetzwerk TINAA vor Ort. „Die Unternehmen konnten mit ihren Innovationen internationale Aufmerksamkeit erzielen“, freut sich TINAA-Geschäftsführer Sebastian Adami.
