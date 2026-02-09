Kärntner Innovationen begeisterten Gartenprofis

Besonders leichtes Produkt

Und auch die Schlepperei hat damit ein Ende: Eine Packung Pellets, die, nach Beigabe von warmem Wasser, 20 Liter Blumenerde ergibt, wiegt nur 4,6 Kilogramm. Damit konnten die Kärntner auf der weltgrößten Gartenbaumesse IPM Essen voll überzeugen. „Das Feedback der Besucher zeigt, dass wir genau den Nerv der Zeit getroffen haben“, freut sich Lukas Bürger. „Unser Gemeinschaftsstand hat gezeigt, dass Innovation und Kooperation der Schlüssel zum Erfolg sind.“