Die erste Trafostation aus Holz steht im Gailtal

„Wir werden in Kärnten jährlich hundert Trafos aufstellen – zusätzlich zu den bestehenden 7500. Im Idealfall ist ein Drittel davon aus Holz“, erklärt KNG-Geschäftsführer Michael Marketz. Und mit einer 20-kV-Station in Kötschach wurde jetzt der erste Schritt gesetzt: „Das ist ein wichtiges Pilotprojekt. Wir werden die Nutzung von Holz weiter betrachten und entwickeln.“