Kriminelle fordern Daten und räumen Konten leer

Nachrichten von vermeintlichen Mitarbeitern der Bank oder des Finanzamtes aufs Handy, eine angebliche Gefahr, vor der man sich schützen müsse, indem man seine Daten preisgibt – schon ist man Tausende Euro los. Mit derartigen Maschen wurden eine 66-Jährige und ein 72-Jährige zu Opfern von Betrügern.
Vermeintlich von Finanz-Online hatte eine Klagenfurterin (66) am Montag eine Nachricht auf ihr Handy erhalten: Damit ihr Zugang nicht verloren gehe, solle sie ihre Daten unter dem angefügten Link bestätigen, was die Frau auch tat.
Drei Tage später forderte sie ein angeblicher Bankmitarbeiter ebenfalls zum Preisgeben der Daten auf; angeblich um ihre Konten und damit das Geld zu schützen. Sie erhielt mehrere TANs (Transaktionsnummern), die sie auf Aufforderung weitergab, und somit den Zugriff auf ihr Konto ermöglichte. Danach fehlten Zehntausende Euro, welche die Kriminellen auf andere Konten überwiesen haben!
Am Donnerstag erhielt ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt eine manipulierte Nachricht einer Bank auf sein Mobiltelefon: Mehrere verdächtige Transaktionen seien blockiert worden, er solle telefonisch Kontakt aufnehmen – die Nummer der vermeintlichen Hotline stand dabei. Dort gab sich dem Kärntner gegenüber ein angeblicher Bankmitarbeiter als „Robin Reifert“ aus und verleitete den 72-Jährigen dazu, eine Fernzugriffssoftware herunterzuladen.
Die Kriminellen tätigten zwei Überweisungen in der Höhe von mehreren tausend Euro. Auch hier musste das Opfer mittels TAN signieren.
Weitere Erhebungen werden geführt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.