Kriminelle fordern Daten und räumen Konten leer

Drei Tage später forderte sie ein angeblicher Bankmitarbeiter ebenfalls zum Preisgeben der Daten auf; angeblich um ihre Konten und damit das Geld zu schützen. Sie erhielt mehrere TANs (Transaktionsnummern), die sie auf Aufforderung weitergab, und somit den Zugriff auf ihr Konto ermöglichte. Danach fehlten Zehntausende Euro, welche die Kriminellen auf andere Konten überwiesen haben!