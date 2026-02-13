Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Angeblich zum Schutz:

Kriminelle fordern Daten und räumen Konten leer

Kärnten
13.02.2026 17:44
Sie sind psychologisch geschickt, bauen Zeitdruck auf, bekommen meist die geforderten ...
Sie sind psychologisch geschickt, bauen Zeitdruck auf, bekommen meist die geforderten Zugangsdaten, überweisen sich selbst Geld – und sind im Datenschungel schwer zu finden: Wieder fanden Betrüger zwei Opfer in Kärnten.(Bild: EPA/SASCHA STEINBACH)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Nachrichten von vermeintlichen Mitarbeitern der Bank oder des Finanzamtes aufs Handy, eine angebliche Gefahr, vor der man sich schützen müsse, indem man seine Daten preisgibt – schon ist man Tausende Euro los. Mit derartigen Maschen wurden eine 66-Jährige und ein 72-Jährige zu Opfern von Betrügern.

0 Kommentare

Vermeintlich von Finanz-Online hatte eine Klagenfurterin (66) am Montag eine Nachricht auf ihr Handy erhalten: Damit ihr Zugang nicht verloren gehe, solle sie ihre Daten unter dem angefügten Link bestätigen, was die Frau auch tat.

Drei Tage später forderte sie ein angeblicher Bankmitarbeiter ebenfalls zum Preisgeben der Daten auf; angeblich um ihre Konten und damit das Geld zu schützen.  Sie erhielt mehrere TANs (Transaktionsnummern), die sie auf Aufforderung weitergab, und somit den Zugriff auf ihr Konto ermöglichte. Danach fehlten Zehntausende Euro, welche die Kriminellen auf andere Konten überwiesen haben!

Am Donnerstag erhielt ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt eine manipulierte Nachricht einer Bank auf sein Mobiltelefon: Mehrere verdächtige Transaktionen seien blockiert worden, er solle telefonisch Kontakt aufnehmen – die Nummer der vermeintlichen Hotline stand dabei. Dort gab sich dem Kärntner gegenüber ein angeblicher Bankmitarbeiter als „Robin Reifert“ aus und verleitete den 72-Jährigen dazu, eine Fernzugriffssoftware herunterzuladen.

Die Kriminellen tätigten zwei Überweisungen in der Höhe von mehreren tausend Euro. Auch hier musste das Opfer mittels TAN signieren.

Weitere Erhebungen werden geführt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
13.02.2026 17:44
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
168.050 mal gelesen
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.273 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.746 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
1627 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
979 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
951 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Angeblich zum Schutz:
Kriminelle fordern Daten und räumen Konten leer
Krone Plus Logo
Lobend oder anklagend?
Wie Meloni-Fresko: Lenin prangt in Kärntner Kirche
Sechsstelliger Verlust
Fußballverbandschef warnt vor Kosten-Explosion
Krone Plus Logo
Gesetzliche Grenzen
Einbrecher erschossen: Wie weit geht die Notwehr?
Tausende Euro Schaden
17 Verkehrsschilder abmontiert und gestohlen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf