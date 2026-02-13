Fußballverbandschef warnt vor Kosten-Explosion

Bis zu 169.000 Euro

Jetzt aber erstellte KFV-Geschäftsführer Richard Watzke für alle Präsidiumsmitglieder einen Bericht (der der „Krone“ vorliegt) – in welchem der Jurist von einer Übersiedlung klar abrät: „Meinen Berechnungen zufolge geht sich der laufende Betrieb nur mit einem jährlichen Abgang in der Höhe von 80.000 bis 119.000 € aus. Berücksichtigt man die Sanierungen der Rasen- und Kunstrasenplätze, so würde sich der Gesamtverlust pro Jahr zwischen 130.000 und 169.000 € bewegen. Wobei hier die Finanzierung der Errichtung, in welche der KFV große Teile seiner Reserven einbringen müsste, ausgeklammert ist.“