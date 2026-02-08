Sie schaffen besonderes Kulturprogramm auf Saualpe

„Wir dachten nicht, dass dies so erfolgreich wird“, sagt Josef Raß, Motor der Kulturinitiative. Ein 15-köpfiges Team, „wir sind alle ehrenamtliche Helfer“, trägt zum Erfolg bei. Allen voran Professor und Saxofongröße Edgar Unterkirchner, der die Fäden zu Künstlern spannt: „Wir wollen am magischen Ort Einzigartiges bieten und verzaubern.“ Heuer stehen fünf Konzerte auf dem Programm. „Unsere Gäste reisen aus ganz Österreich an“, freut sich der Professor.