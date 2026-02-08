Vorteilswelt
Freiwillige Helfer

Sie schaffen besonderes Kulturprogramm auf Saualpe

Kärnten
08.02.2026 20:00
Lichtkunst erhellt kreativ das kleine Kirchlein. Spielerisch übernehmen den musikalischen Part ...
Lichtkunst erhellt kreativ das kleine Kirchlein. Spielerisch übernehmen den musikalischen Part namhafte Künstler. (Bild: Gerhard Donauer)
Porträt von Gerlinde Schager
Von Gerlinde Schager

„Kultur am Berg“ auf der Saualpe geht ins fünfte Jahr. Gäste, die dem besonderen Konzertreigen in der Pfarrkirche Pölling beiwohnen wollen, kommen mittlerweile aus ganz Österreich.

Hoch über dem Lavanttal thront seit dem 14. Jahrhundert die Pfarrkirche Pölling, die während der vier Jahreszeiten zum Schauplatz der Klang-, Sprach- und Lichtinstallationskünste wird. Die zauberhafte Idee „Kultur am Berg“ ins kleine Dorf zu bringen, lockt alljährlich namhafte Künstler vieler Genres zum Energieplatz auf der Saualpe.

 „Wir dachten nicht, dass dies so erfolgreich wird“, sagt Josef Raß, Motor der Kulturinitiative. Ein 15-köpfiges Team, „wir sind alle ehrenamtliche Helfer“, trägt zum Erfolg bei. Allen voran Professor und Saxofongröße Edgar Unterkirchner, der die Fäden zu Künstlern spannt: „Wir wollen am magischen Ort Einzigartiges bieten und verzaubern.“ Heuer stehen fünf Konzerte auf dem Programm. „Unsere Gäste reisen aus ganz Österreich an“, freut sich der Professor.

Mit dabei: Tonč Feinig, Emely Myles, Edgar Unterkirchner
Mit dabei: Tonč Feinig, Emely Myles, Edgar Unterkirchner(Bild: Gerhard Donauer)
(Bild: Gerhard Donauer)
Die Wolfgangs: Horvath und Böck sind im März zu erleben
Die Wolfgangs: Horvath und Böck sind im März zu erleben(Bild: zvg)

„Langes Leb’n“ mit Magie
Los geht’s am 20. März (19 Uhr) mit „Langes Leb’n“: Schauspieler Wolfgang Böck liest als „Trautmann“ die Bibel im Wiener Dialekt – aus dem seinerzeitigen Skandalbuch „Da Jesus und seine Hawara“. Begleitet wird Böck vom Improvisationsduo „i DiOscuri“. Unterkichner holt Organist Wolfgang Horvath ans Klavier: „Wir bauen improvisierte Klangbrücken, die durch die Bilderwelt von Jerusalem bis Wien führen.“

Zur Sommersonnenwende-Matinee lautet das Thema „Herzweitmacher“ (21. Juni). Dabei begegnen einander Kapuzinerbruder Rudolf Leichtfried, „Kreuz & Quer“-Redakteurin Karoline Thaler und Saualmkomponist Unterkirchner: „Wir spielen uns musikalisch mit dem Hier und Jetzt, gleiten ins Endliche und Unendliche.“

Vielseitiges Rahmenprogramm
Bis zur Wintersonnenwende darf man sich auf Sängerin Emely Myles, das Kärntner Sinfonieorchester, die Konzertmeisterin Polina Winkler, den Burgschauspieler Martin Schwab, den Domorganisten Klaus Kuchling, den Theologen Arnold Mettnitzer, den musikalischen Grenzgänger Tonĉ Feinig im Bergkirchlein freuen. Weitere Informationen gibt es unter:  www.kulturamberg.at

