Heiratet die Nane den Michl, beginnt der Frühling

Braut direkt vor Hochzeit entführt! So könnte ein Augenzeuge beim Sörger Blochziagn eine Schlagzeile formulieren. Werden die guten Geister schnell genug sägen? Wird Hochzeit gefeiert? Vertreibt Humor den Winter?
Heuer sieht man in tieferen Lagen ja wenig Schnee, aber stellen wir uns vor, einen langen, kalten, harten Winter lang liegt Schnee auf den Wiesen und Feldern; alle wünschen sich längere Tage, Sonne, Wärme, austreibende Pflanzen, umherfliegende Bienen... Frühling eben. Sommer. Erntezeit, denn die Ernte sichert das Überleben. So erscheint es ganz logisch, dass es zahlreiche Bräuche gibt, die den Winter vertreiben sollen. Wie auch das Blochziagn, das die Landjugend Sörg heuer am Faschingssonntag zeigt.
Vier Traditionen im Vier-Jahres-Rhythmus
Der Heimatdichter und Dorfchronist Franz Taumbergerhat die Sörger Faschingsbräuche 1969 aufgeschrieben und somit für alle Zeiten verfügbar und erlebbar gemacht. Abwechselnd zeigt die Landjugend im Vier-Jahres-Zyklus das Schneepflügen, das Bärentreiben, die Brechelstör & das Schimmelreiten sowie Blochziagn, das heuer am Faschingssonntag in die Ortschaft in der Gemeinde Liebenfels lockt.
„Wegen der Pandemie gab es acht Jahre Pause“, so Bettina Rauscher, die Leiterin der Landjugend Sörg, „Somit ist das Blochziagn heuer mehrfach besonders.“
Die Nane versucht, den Michl zum Eheglück zu verführen. Aber da sind noch die alten Jungfern... Doch bisher hat die Nane immer gewonnen.
Bettina Rauscher, Leiterin der LJ Sörg
Beim heurigen Spiel ist Rauscher als Nane zu sehen. Nane ist die Braut, die mit ihren jungen Geistern den Frühling symbolisiert. Sie will den Michl – dargestellt von Landjungend-Obmann Michael Göschler – heiraten, der mit seinen hässlichen, alten Jungfern, den „schiachn Weiban“, für den Winter steht.
Aber so schnell gibt sich der Winter nicht geschlagen. Ein Streitgespräch entwickelt sich. Erst mit der Hilfe des Pfarrers kann die Nane den Michl um den Finger wickeln...
Entführung des Frühlings
Dann kommt der Bloch ins Spiel: Nane sitzt drauf, die alten Jungfern ziehen Stamm und Braut von der Wiese Richtung Dorfplatz – man will die Braut entführen und damit die Hochzeit noch im letzten Moment verhindern! Aber gute Geister greifen zur Zugsäge und versuchen, den Bloch zu zerteilen und die Braut zu befreien – während der Stamm gezogen wird!
Weil auf den Winter immer der Frühling folgt, ist dies noch immer gelungen.
Die Faschingspredigt vergisst niemanden
Bevor dieses Spektakel die Zuschauer aus nah und fern begeistert, wird die Faschingspredigt gehalten. „Alle Landjugend-Mitglieder schreiben gemeinsam dran. Es ist ein humorvoller Rückblick auf das vergangene Jahr. Heuer hält Emanuel Rauscher die Rede“, verrät Bettina Rauscher, die stolz und dankbar ist, mit dem Obmann eine starke Landjugend führen zu dürfen: 50 Mitglieder, davon 30 aktive, sind in Sörg dabei.
Die Landjugend Sörg, die im Vorjahr ihre ersten sechs Jahrzehnte feierte, schreibt nicht nur die Faschingspredigt, probt und bringt das Spiel dar, sondern besucht rund um den Valentinstag auch Menschen ab 65 mit Blumen und Wein, ist am Nikolausabend aktiv, organisiert Fest, gestaltet kirchliche Feiern mit...
Schneepflügen, Bärentreiben, Brechelstör & Schimmelreiten sowie Blochziagn sind die Faschingsspiele, welche die Landjugend Sörg abwechselnd darbietet.
Das Blochziagn beginnt am Faschingssonntag, 15. Februar (14 Uhr), am Sörger Dorfplatz.
Wer nicht maskiert ist, wird vom Dorfpolizisten zur Kasse gebeten.
Nach dem Spiel wird beim Rüsthaus gefeiert.
Gleicher Name, anderer Brauch
Das Blochziehen in Bleiburg läuft anders ab und hat im Laufe der Zeit zudem eine Bedeutungswandlung erfahren: Am Faschingsdienstag ziehen die Männer ab 9 Uhr mit einem Pferdewagen samt Bloch durch den Ort – von der Bahnhofstraße über die Postgasse zum 10. Oktober Platz. Sie singen vor Häusern, in denen ledige Frauen wohnen, das vor etwa 40 Jahren von der Kulturinitiative Bleiburg geschriebene Blochziaga-Lied. Ein Stück des Blochs wird abgesägt, die unverheiratete Frau muss es vom Sapin ziehen. Nach einer kleinen Geldspende folgt ein Tänzchen. Was früher als Schandbrauch galt und die Übrig-Gebliebenen demütigte, ist heute eine Tradition, die Glück bringen soll.
In seinem Buch „Der Kokolore“ hat Volkskundler Bertl Petrei das Blochziehen in der Zeit um 1930 beschrieben. Damals wurden über die zu besuchenden Frauen intime Einzelheiten gesammelt, die dann öffentlich verlautbart wurden; so mancher abgewiesene Mann rächte sich damit. Die Verspottete musste die Burschen bewirten oder sich loskaufen. Meist wartete die Mutter Most, Speck und Brot auf.
Derb ist es heute nicht mehr, aber gegessen, getrunken, getanzt und Faschingsende gefeiert wird noch beim Bleiburger Blochziehen.
