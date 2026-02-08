Heiratet die Nane den Michl, beginnt der Frühling

Schneepflügen, Bärentreiben, Brechelstör & Schimmelreiten sowie Blochziagn sind die Faschingsspiele, welche die Landjugend Sörg abwechselnd darbietet.

Das Blochziagn beginnt am Faschingssonntag, 15. Februar (14 Uhr), am Sörger Dorfplatz.

Wer nicht maskiert ist, wird vom Dorfpolizisten zur Kasse gebeten.

Nach dem Spiel wird beim Rüsthaus gefeiert.