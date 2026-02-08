Ein Milchbauer, dessen Herz für Pferde schlägt

Auch seine Kinder, die Enkel und seine Frau Hannelore sind mit voller Freude dabei und helfen am Hof mit. Und diese vielen Hände benötigt es auch am Bauernhof. Denn dort sind nicht nur die kräftigen Kaltblutpferde zu finden. „Wir haben einen Milchviehbetrieb mit 30 Kühen und insgesamt 70 Rindern. Mein Enkel Oliver hat sich auf Brillenschafe und Ziegen fokussiert, auch die laufen bei uns herum“, zeigt der Vollblutbauer die Tiere bei einem Hofrundgang, wo auch zwei Ponys entgegengelaufen kommen.