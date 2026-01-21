Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österreich-Gegner

Zidane trotz Sperre in WM-Partien spielberechtigt

Fußball International
21.01.2026 21:44
Luca Zidane
Luca Zidane(Bild: AP/Themba Hadebe)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Algeriens Teamtorhüter Luca Zidane hat am Mittwoch für seine Beteiligung an Tumulten nach dem 0:2-Viertelfinal-Aus gegen Nigeria beim Fußball-Afrika-Cup eine Zwei-Spiele-Sperre aufgefasst, dürfte damit  bei der WM gegen Österreich spielen.

0 Kommentare

Der Sohn der französischen Fußballlegende Zinedine Zidane verpasst dennoch kein Spiel bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko, wo die Algerier Gegner des österreichischen Nationalteams sind. Der 27-Jährige darf die Strafe in der nächsten Qualifikation zum Kontinentalbewerb absitzen.

Lesen Sie auch:
Fares Chaibi, Ramy Bensebaini, Luca Zidane (von links) – allesamt finden sie sich in Algeriens ...
Algeriens Aufgebot fix
Österreich-Gegner: Zidane, vier Deutschland-Kicker
14.12.2025
Was steckt dahinter?
Trainer von ÖFB-Gegner tobt wegen Zidane-Besuch
29.12.2025

Algerien trifft bei der Weltmeisterschaft erst in der finalen dritten Gruppen-Runde auf das ÖFB-Team. Die ersten zwei Spiele bestreiten die Nordafrikaner gegen Weltmeister Argentinien (16. Juni) und Jordanien (22. Juni).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
129.094 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
115.389 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
114.813 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Mehr Fußball International
Champions League
LIVE: Barcelona kassiert sofort den Ausgleich
Österreich-Gegner
Zidane trotz Sperre in WM-Partien spielberechtigt
Champions League
Eigentor kostet Atletico Sieg bei Galatasaray
Mit obszönen Gesten
Möchtegern-Influencer zündet Ronaldo-Statue an
Sturm auf Rotterdam
„Wir wollen ihnen den Spaß am Fußball nehmen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf