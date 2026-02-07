Ehemalige kroatische Dörfer im Nordburgenland

Um die durch die Türkenkriege entvölkerten Gebiete Westungarns wieder zu besiedeln, begannen die Grundherren, u. a. die Grafen Erdődy und Batthyány, im 16. Jahrhundert mit einer gezielten Ansiedlung von Kroaten in die betroffenen Regionen. Die kroatischen Kolonisten, ca. 100.000, verließen ihre Heimat aus wirtschaftlichen Gründen oder wegen der ständigen Bedrohung durch osmanische Überfälle und wurden im heutigen Burgenland angesiedelt.