Ehemalige kroatische Dörfer im Nordburgenland

Im Bezirk Neusiedl am See gibt es heute in Parndorf/Pandrof, Neudorf/Novo Selo und Pama/Bijelo Selo zweisprachige Ortstafeln. Doch auch andere Gemeinden hatten einst einen hohen Anteil an Kroatisch sprechender Bevölkerung.
Um die durch die Türkenkriege entvölkerten Gebiete Westungarns wieder zu besiedeln, begannen die Grundherren, u. a. die Grafen Erdődy und Batthyány, im 16. Jahrhundert mit einer gezielten Ansiedlung von Kroaten in die betroffenen Regionen. Die kroatischen Kolonisten, ca. 100.000, verließen ihre Heimat aus wirtschaftlichen Gründen oder wegen der ständigen Bedrohung durch osmanische Überfälle und wurden im heutigen Burgenland angesiedelt.
