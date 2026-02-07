Bürgermeister stellen sich gegen FPÖ-Energiepläne
Neue Kraftwerkszonen
Schneller und unkomplizierter soll Sonnenenergie in acht Salzburger Gemeinden künftig möglich sein. Doch genau diese haben kaum Bedarf an weiteren PV-Anlagen, wie ÖVP-Ortschefs auf „Krone“-Anfrage mitteilen. Die meisten von ihnen sind hier ohnehin schon sehr gut aufgestellt.
Mehr Photovoltaik auf der grünen Wiese – so lässt sich der Zweck der neuen Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie zusammenfassen. Die EU forderte diese, das Land Salzburg reagierte – spät, aber doch kurz vor Ablauf der Frist.
