Neumayer ließ Wimbledon-Sieger keine Chance

Starker Auftritt von Lukas Neumayer! Das Salzburger Tennis-Ass sorgte beim Davis Cup in Japan für den rot-weiß-roten Ausgleich und stellte auf 2:2. Der Salzburger ließ dabei dem ehemaligen Junioren Wimbledon-Sieger Shinataro Mochizuki keine Chance.
In zwei Sätzen schlug der Radstädter den Japaner (108 der Welt) mit 6:3 und 6:3 und besiegelte damit Mochizukis zweite Niederlage. Schon gestern unterlag der Lokalmatador Jurij Rodionov mit 0:2.
Lukas Neumayer steht überraschend im Aufgebot für den Davis-Cup im Februar in Tokio. Der Radstädter wurde dabei anstelle von Filip Misolic nominiert.
Neumayer bestätigt Form
„Lukas ist für mich ein Davis-Cup-Spieler, der dort bis jetzt immer seine besten Leistungen abgerufen hat und in den ich größtes Vertrauen habe“, sagte ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer kürzlich. Heute konnte der Pongauer seine derzeit starke Form bestätigen.
