Kein Einsatz mehr

Eisbullen-Stürmer muss seine Saison beenden

Salzburg
23.01.2026 11:19
Peter Hochkofler (M.) muss seine Saison vorzeitig beenden.
Peter Hochkofler (M.) muss seine Saison vorzeitig beenden.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Peter Hochkofler steht dem EC Red Bull Salzburg in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung. Der 31-Jährige fällt wegen gesundheitlicher Probleme aus. Eine sportliche Belastung sei nicht verantwortbar, heißt es vom Klub.

Der Schock vor dem Spiel in Villach war groß. Eisbullen-Stürmer Peter Hochkofler war vor der ICE-Hockey-League-Partie noch vor dem Aufwärmen in der Kabine kollabiert – die „Krone“ berichtete. Hochkofler musste wegen eines enormen Migräneanfalls auch ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Freitagvormittag gab der Klub bekannt, dass der 31-Jährige in der aktuellen Saison kein Spiel mehr bestreiten wird. „Nach eingehenden medizinischen Untersuchungen und in enger Abstimmung mit dem betreuenden Ärzteteam steht aktuell fest, dass derzeit eine sportliche Belastung nicht verantwortbar ist“, heißt es in einer Aussendung der Eisbullen. Sportchef Helmut Schlögl betont: „Es ist für uns alle eine schwierige Situation, aber die Entscheidung war letztlich alternativlos. Wir werden Peter auf dem Weg zurück die volle Unterstützung zukommen lassen und wünschen ihm alles Gute.“ 

Salzburg

