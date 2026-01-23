Eisbullen-Stürmer muss seine Saison beenden

Am Freitagvormittag gab der Klub bekannt, dass der 31-Jährige in der aktuellen Saison kein Spiel mehr bestreiten wird. „Nach eingehenden medizinischen Untersuchungen und in enger Abstimmung mit dem betreuenden Ärzteteam steht aktuell fest, dass derzeit eine sportliche Belastung nicht verantwortbar ist“, heißt es in einer Aussendung der Eisbullen. Sportchef Helmut Schlögl betont: „Es ist für uns alle eine schwierige Situation, aber die Entscheidung war letztlich alternativlos. Wir werden Peter auf dem Weg zurück die volle Unterstützung zukommen lassen und wünschen ihm alles Gute.“