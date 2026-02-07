Opa (82) schoss eigener Enkelin in den Bauch

Schreckliche Gewalttat Freitagnachmittag im Innviertel: Ein 82-Jähriger soll nach einem Streit mit seiner Enkelin (30) seine Waffe gezogen und ihr in den Bauch geschossen haben. Die „Krone“ kennt die ersten Details.
Eine Auseinandersetzung zweier Familienmitglieder endete am Freitagnachmittag in einer betreuten Wohneinrichtung für alte Menschen in einer Innviertler Gemeinde im Bezirk Braunau mit einer schrecklichen Gewalttat. Ersten Informationen zufolge war eine 30-Jährige dort bei ihrem Großvater zu Besuch. Gegen 14 Uhr dürfte sich zwischen dem 82-Jährigen und seiner Enkelin ein heftiger Streit entwickelt haben.
Großvater hatte die Tatwaffe legal besessen
In weiterer Folge griff der Senior zu einer Schusswaffe – die er legal besessen haben soll – und drückte ab. Die 30-Jährige wurde im Bauchbereich getroffen und brach verwundet zusammen. Danach tötete sich der Schütze selbst mit der Waffe. Eintreffende Rettungskräfte kümmerten sich um das Schussopfer, das nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen wurde.
Auch Ehefrau soll in Einrichtung wohnen
Die Ehefrau des 82-Jährigen soll ebenfalls in der Einrichtung im Bezirk Braunau wohnen. Ob sie sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung aufgehalten hat, war bis zuletzt noch unklar.
Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände und das Motiv der Tat zu rekonstruieren. In dem Gebäude in der kleinen Innviertler Gemeinde, wo es zu den Schüssen gekommen war, ist neben Wohnungen für Senioren auch eine Tagesbetreuung untergebracht.
Wenn Familienmitglieder zur Waffe greifen
Immer wieder kommt es auch innerhalb von Familien zu Kapitalverbrechen. Im Oktober des Vorjahres tötete ein Pensionist (78) in Enns mit einem Messer seine Ehefrau (70) und den gemeinsamen Sohn (41). Im Herbst 2024 erschoss ein 82-Jähriger in Perg seine Ehefrau und sich selbst mit einem Flobertgewehr. Die beeinträchtigte Tochter (57) des betagten Paares wurde tot im Keller des Hauses gefunden – sie dürfte verhungert sein.
