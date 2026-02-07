Opa (82) schoss eigener Enkelin in den Bauch

Wenn Familienmitglieder zur Waffe greifen

Immer wieder kommt es auch innerhalb von Familien zu Kapitalverbrechen. Im Oktober des Vorjahres tötete ein Pensionist (78) in Enns mit einem Messer seine Ehefrau (70) und den gemeinsamen Sohn (41). Im Herbst 2024 erschoss ein 82-Jähriger in Perg seine Ehefrau und sich selbst mit einem Flobertgewehr. Die beeinträchtigte Tochter (57) des betagten Paares wurde tot im Keller des Hauses gefunden – sie dürfte verhungert sein.