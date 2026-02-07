So sportlich ging es im Landestheater selten zu

Jeden Abend steht ein anderer Sportverein auf der Bühne

Den sportlichen Wind, der früher durch die ehrwürdigen Hallen am Mirabellgarten wehte, wollte der Theatermacher zum Jubiläum in das neue Stück „Ballhaus – Ein Sommernachtstraum“, bei dem er Regie führt, einbauen: „Wir präsentieren jeden Abend auch einen Salzburger Sportverein auf der Bühne“, verrät von Maldeghem. Insgesamt 15 Vereine werden auf der Bühne kräftig mitmischen. Von brasilianischer Kampfkunst über Judo, Boxen bis hin zu Männer- und Frauenfußball präsentiert sich in dem Schauspiel eine bunte Mischung. Auch das hauseigene Ballett-Ensemble ist zahlreich vertreten und verkörpert eine weitere ehemalige Nutzung des Hauses: jene als Ballsaal.