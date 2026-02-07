Vorteilswelt
„Ballhaus“-Premiere

So sportlich ging es im Landestheater selten zu

Salzburg
07.02.2026 08:00
Das Ballett-Ensemble nimmt eine zentrale Rolle in dem Stück ein.
Das Ballett-Ensemble nimmt eine zentrale Rolle in dem Stück ein.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Theater spielen, tanzen und Sport treiben – all das war vor 400 Jahren im Ballhaus möglich. John von Düffel verpackt die Geschichte, wie sie gewesen sein könnte, in ein Theaterstück: „Ballhaus – Ein Sommernachtstraum“ feiert heute am Salzburger Landestheater Premiere.

„Das Ballhaus war das erste Theatergebäude Salzburgs, aber gleichzeitig auch eine Sporthalle“, erzählt Landestheater-Intendant Carl Philip von Maldeghem über die Geschichte des heutigen Landestheaters. Genau 400 Jahre ist das mittlerweile her.

Jeden Abend steht ein anderer Sportverein auf der Bühne
Den sportlichen Wind, der früher durch die ehrwürdigen Hallen am Mirabellgarten wehte, wollte der Theatermacher zum Jubiläum in das neue Stück „Ballhaus – Ein Sommernachtstraum“, bei dem er Regie führt, einbauen: „Wir präsentieren jeden Abend auch einen Salzburger Sportverein auf der Bühne“, verrät von Maldeghem. Insgesamt 15 Vereine werden auf der Bühne kräftig mitmischen. Von brasilianischer Kampfkunst über Judo, Boxen bis hin zu Männer- und Frauenfußball präsentiert sich in dem Schauspiel eine bunte Mischung. Auch das hauseigene Ballett-Ensemble ist zahlreich vertreten und verkörpert eine weitere ehemalige Nutzung des Hauses: jene als Ballsaal.

Der Architekt des Ballhauses, Santino Solari, ist der Titelheld der Geschichte.
Der Architekt des Ballhauses, Santino Solari, ist der Titelheld der Geschichte.(Bild: Markus Tschepp)

Ein Fiebertraum für den Ballhaus-Architekten
Neben sportlichen Elementen geht es aber vor allem um ihn: den Architekten des Ballhauses, Santino Solari. Im Stück erlebt er in einer fieberhaften Nacht im Ballhaus den shakespearschen Sommernachtstraum. John von Düffel schrieb das Jubiläumsstück als Auftragsarbeit für das Landestheater – innerhalb von nur drei Monaten. Heute, am 7. Februar, feiert „Ballhaus – Ein Sommernachtstraum“ am Landestheater Premiere. 

Salzburg

