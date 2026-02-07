So sportlich ging es im Landestheater selten zu

Theater spielen, tanzen und Sport treiben – all das war vor 400 Jahren im Ballhaus möglich. John von Düffel verpackt die Geschichte, wie sie gewesen sein könnte, in ein Theaterstück: „Ballhaus – Ein Sommernachtstraum“ feiert heute am Salzburger Landestheater Premiere.
„Das Ballhaus war das erste Theatergebäude Salzburgs, aber gleichzeitig auch eine Sporthalle“, erzählt Landestheater-Intendant Carl Philip von Maldeghem über die Geschichte des heutigen Landestheaters. Genau 400 Jahre ist das mittlerweile her.
Jeden Abend steht ein anderer Sportverein auf der Bühne
Den sportlichen Wind, der früher durch die ehrwürdigen Hallen am Mirabellgarten wehte, wollte der Theatermacher zum Jubiläum in das neue Stück „Ballhaus – Ein Sommernachtstraum“, bei dem er Regie führt, einbauen: „Wir präsentieren jeden Abend auch einen Salzburger Sportverein auf der Bühne“, verrät von Maldeghem. Insgesamt 15 Vereine werden auf der Bühne kräftig mitmischen. Von brasilianischer Kampfkunst über Judo, Boxen bis hin zu Männer- und Frauenfußball präsentiert sich in dem Schauspiel eine bunte Mischung. Auch das hauseigene Ballett-Ensemble ist zahlreich vertreten und verkörpert eine weitere ehemalige Nutzung des Hauses: jene als Ballsaal.
Ein Fiebertraum für den Ballhaus-Architekten
Neben sportlichen Elementen geht es aber vor allem um ihn: den Architekten des Ballhauses, Santino Solari. Im Stück erlebt er in einer fieberhaften Nacht im Ballhaus den shakespearschen Sommernachtstraum. John von Düffel schrieb das Jubiläumsstück als Auftragsarbeit für das Landestheater – innerhalb von nur drei Monaten. Heute, am 7. Februar, feiert „Ballhaus – Ein Sommernachtstraum“ am Landestheater Premiere.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.