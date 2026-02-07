Handballer mit neuem Trainer gegen den Tirol-Fluch

Es wird wieder ernst für Salzburgs Zweitliga-Handballer! Und auch ihren neuen Trainer Dushko Klandev. Der UHC trifft zum Frühjahrs-Auftakt der HLA Challenge West auf Innsbruck und sagte dabei auch einem Fluch den Kampf an.
„Wir haben viele Dinge verändert“, sagte Neo-Cheftrainer Dushko Klandev vor dem Frühjahrsauftakt seiner UHC-Handballer in der HLA Challenge West gegen Innsbruck.
Natürlich sind wir nach so kurzer Zeit noch nicht dort, wo wir irgendwann sein können.
Dushko KLANDEV
Genauer gesagt schraubten die Mozartstädter an der Organisation, dem Trainingsprozess und den taktischen Prinzipien. Aber: „Natürlich sind wir nach so kurzer Zeit noch nicht dort, wo wir irgendwann sein können“, so der Trainer, der mit seiner Crew auch einen Innsbruck-Fluch bezwingen will.
Sieben Spiele ohne Sieg gegen Innsbruck
Die letzten neun Pflichtspiele gegen die Tiroler ging man stets leer aus. „Das ist für uns eine ordentliche Extramotivation und das wollen wir natürlich unbedingt ändern“, hofft Klandev, der dabei aber auf einige Stammspieler verzichten muss.
