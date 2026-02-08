Speed King: Die schnellste Maus von Mexiko

Immer nur Plan A

Dass er einmal mit Fußball seine Brötchen verdienen wird, war dem 17-Jährigen in die Wiege gelegt: Vater Hans Weinberger kickte einst selbst in Ried in der zweiten Liga mit Oliver Glasner, Michael Angerschmied oder Günter Steininger und später jahrelang in Gurten. „Daniel hat von seinem Papa die Gene und den Spitznamen übernommen: Die schnellste Maus von Mexiko“, erzählt Frauscher-Berater Uwe Ebner über den unfassbaren Speed des Utzenaichers, der im Nachwuchs-Bereich des ÖFB bei allen Geschwindigkeitstests regelmäßig die Nase vorne hatte. Aber auch noch viel zu lernen hat, um im Erwachsenen-Fußball richtig Tritt zu fassen und sich auch die notwendige Wettkampfhärte anzueignen. Ebners Spieler Arjan Malic und Belmin Beganovic haben es mit ihren lukrativen Transfers zu Meister Sturm Graz vorgemacht.