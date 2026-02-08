Vorteilswelt
Speed King: Die schnellste Maus von Mexiko

08.02.2026 00:01
Daniel Frauscher bei der WM.
Daniel Frauscher bei der WM.(Bild: GEPA)
Porträt von Herbert Eichinger
Von Herbert Eichinger

Die Zukunft gehört ihnen allen – doch wer ist in Oberösterreich das sportliche TopTalent 2026? Die „Krone“ und eine Expertenjury haben die zwölf Nominierten festgelegt. Für diese kann nun bis 8. März auf krone.at/toptalent abgestimmt werden. Einer der Nominierten ist Fußballer Daniel Frauscher.

0 Kommentare

Als er im Finale der U17-Weltmeisterschaft in Katar kurz vor Abpfiff bei 0:1 für den späteren Champion aus Portugal an die Stange schoss, blieb vielen ÖFB-Fans das Herz stehen. „Ich lebe im Jetzt. Was war, kann ich nicht mehr ändern“, hat Rieds Megatalent Daniel Frauscher mit dem Event am Golf rasch wieder Frieden geschlossen. Im Innviertel gilt Frauscher als ein Mensch, der immer alles auf eine Karte setzt. „Ich hatte immer nur einen Plan A und wollte unbedingt Fußballprofi werden – einen Plan B mit Schule und Beruf hat's bei mir nie gegeben“, lacht Frauscher, der Ende Dezember seinen ersten Profivertrag in Ried unterzeichnete.

Daniel Frauscher traf im Finale der U17-WM die Stange.
Daniel Frauscher traf im Finale der U17-WM die Stange.(Bild: GEPA)

Immer nur Plan A
Dass er einmal mit Fußball seine Brötchen verdienen wird, war dem 17-Jährigen in die Wiege gelegt: Vater Hans Weinberger kickte einst selbst in Ried in der zweiten Liga mit Oliver Glasner, Michael Angerschmied oder Günter Steininger und später jahrelang in Gurten. „Daniel hat von seinem Papa die Gene und den Spitznamen übernommen: Die schnellste Maus von Mexiko“, erzählt Frauscher-Berater Uwe Ebner über den unfassbaren Speed des Utzenaichers, der im Nachwuchs-Bereich des ÖFB bei allen Geschwindigkeitstests regelmäßig die Nase vorne hatte. Aber auch noch viel zu lernen hat, um im Erwachsenen-Fußball richtig Tritt zu fassen und sich auch die notwendige Wettkampfhärte anzueignen. Ebners Spieler Arjan Malic und Belmin Beganovic haben es mit ihren lukrativen Transfers zu Meister Sturm Graz vorgemacht.

„Ernährung und Kopf extrem wichtig“
„Daniel hat das große Glück, dass er mit Ried einen Vorzeigeklub hat, was die Ausbildung von jungen Talenten betrifft“, weiß Ebner, der mit seinem Schützling auch abseits des Platzes viel arbeitet: „Neben Fußball ist auch die Ernährung extrem wichtig – und der Kopf. Du musst bescheiden und demütig bleiben und darfst nicht abheben, sondern musst richtig hart arbeiten. Sonst kann der Traum von der großen Fußballkarriere auch sehr schnell wieder vorbei sein“, ist Ebner überzeugt.

