Keine Auslieferung von Linksaktivistin an Ungarn

In einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ wandte sich Salis vor einigen Tagen mit einem Appell an die Öffentlichkeit: „Ich will mich einem Prozess stellen – aber nicht in Ungarn. Dort wäre es nur ein politischer Prozess mit einem bereits geschriebenen Urteil. Ich will mich in meiner italienischen Heimat vor Gericht verantworten.“ Der Justizfall belastet bereits seit einiger Zeit die diplomatischen Beziehungen zwischen Ungarn und Italien. Für große Empörung in Italien sorgten insbesondere die Bilder vom ersten Prozesstag im Jänner 2024 in Budapest, als Salis in Hand- und Fußfesseln ins Gericht geführt wurde.