„Teure Ausrüstung“

Reuiger Dieb schickt Norwegens Equipment zurück

Ski Nordisch
05.02.2026 17:14
-
-(Bild: GEPA pictures)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ende gut, alles gut?! Das gestohlene Skisprung-Equipment des norwegischen Teams ist wieder aufgetaucht!

Am Mittwoch kam beim Skiclub Willingen ein Paket mit mehreren Skisprunghelmen, -brillen und -jacken an. Laut Mitteilung der Polizei verschickte offenbar einer der beiden Tatverdächtigen, der sich zuvor bei der Polizei und Norwegens Team gemeldet hatte, das Paket.

„Das ist ziemlich teure Ausrüstung!“
Ob es sich um alle gestohlenen Gegenstände handelt, ist bisher ungeklärt. Den Norwegern werde die Ausrüstung „zeitnah ausgehändigt“.

Halvor Egner Granerud wurde Opfer eines Diebstahls.
Video aufgetaucht
„Unglaublich!“ Skispringer in Willingen bestohlen
02.02.2026

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Unbekannte aus dem Lagerraum der norwegischen Mannschaft beim Weltcup in Deutschland Skisprung-Helme, Jacken, Mützen, Handschuhe und Brillen gestohlen. „Das ist ziemlich teure Ausrüstung. Die Helme sind für jeden Sportler eigens designt“, sagte Norwegens Sportdirektor Jan-Erik Aalbu.

Norwegen
„Teure Ausrüstung"
Reuiger Dieb schickt Norwegens Equipment zurück
Folgen Sie uns auf