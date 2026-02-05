Reuiger Dieb schickt Norwegens Equipment zurück

Ende gut, alles gut?! Das gestohlene Skisprung-Equipment des norwegischen Teams ist wieder aufgetaucht!
Am Mittwoch kam beim Skiclub Willingen ein Paket mit mehreren Skisprunghelmen, -brillen und -jacken an. Laut Mitteilung der Polizei verschickte offenbar einer der beiden Tatverdächtigen, der sich zuvor bei der Polizei und Norwegens Team gemeldet hatte, das Paket.
„Das ist ziemlich teure Ausrüstung!“
Ob es sich um alle gestohlenen Gegenstände handelt, ist bisher ungeklärt. Den Norwegern werde die Ausrüstung „zeitnah ausgehändigt“.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Unbekannte aus dem Lagerraum der norwegischen Mannschaft beim Weltcup in Deutschland Skisprung-Helme, Jacken, Mützen, Handschuhe und Brillen gestohlen. „Das ist ziemlich teure Ausrüstung. Die Helme sind für jeden Sportler eigens designt“, sagte Norwegens Sportdirektor Jan-Erik Aalbu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.