„Unglaublich!“ Skispringer in Willingen bestohlen

Ein Skandal erschüttert den Skisprung-Zirkus kurz vor Olympia: Das norwegische Team ist am Samstag in Willingen Opfer eines Diebstahls geworden.
„Es ist unglaublich, dass so etwas passieren kann“, zeigt sich Norwegens Skisprungchef Jan-Erik Aalbu gegenüber der norwegischen „VG“ entsetzt. „Die Polizei nimmt den Fall sehr ernst. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen!“
„Zwei Personen kamen mit Helmen auf dem Kopf heraus“
Wie „Dagbladet“ berichtet, waren zwei Personen am Samstagabend gegen 23.30 Uhr in die Umkleidekabine der Athleten eingebrochen. Ein Video zeigt den Einbruch. „Zwei Personen kamen mit den Helmen von Granerud und Forfang auf dem Kopf heraus“, schildert Aalbu. „Wir haben niemanden in Verdacht. Wir finden es nur seltsam, dass jemand in die norwegische Umkleide gekommen ist.“
Beim Bewerb am Sonntag musste schließlich das Ersatzequipment aushelfen. Im Hinblick auf die Olympischen Spiele, die in wenigen Tagen starten, wird der Verlust der Gegenstände jedoch keine Probleme darstellen, versichert Aalbu.
