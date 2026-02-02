„Unglaublich!“ Skispringer in Willingen bestohlen

„Zwei Personen kamen mit Helmen auf dem Kopf heraus“

Wie „Dagbladet“ berichtet, waren zwei Personen am Samstagabend gegen 23.30 Uhr in die Umkleidekabine der Athleten eingebrochen. Ein Video zeigt den Einbruch. „Zwei Personen kamen mit den Helmen von Granerud und Forfang auf dem Kopf heraus“, schildert Aalbu. „Wir haben niemanden in Verdacht. Wir finden es nur seltsam, dass jemand in die norwegische Umkleide gekommen ist.“