Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Video aufgetaucht

„Unglaublich!“ Skispringer in Willingen bestohlen

Ski Nordisch
02.02.2026 10:41
Halvor Egner Granerud wurde Opfer eines Diebstahls.
Halvor Egner Granerud wurde Opfer eines Diebstahls.(Bild: EPA/FABIAN STRAUCH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein Skandal erschüttert den Skisprung-Zirkus kurz vor Olympia: Das norwegische Team ist am Samstag in Willingen Opfer eines Diebstahls geworden.

0 Kommentare

„Es ist unglaublich, dass so etwas passieren kann“, zeigt sich Norwegens Skisprungchef Jan-Erik Aalbu gegenüber der norwegischen „VG“ entsetzt. „Die Polizei nimmt den Fall sehr ernst. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen!“

Jan-Erik Aalbu
Jan-Erik Aalbu(Bild: AFP/TERJE PEDERSEN)

„Zwei Personen kamen mit Helmen auf dem Kopf heraus“
Wie „Dagbladet“ berichtet, waren zwei Personen am Samstagabend gegen 23.30 Uhr in die Umkleidekabine der Athleten eingebrochen. Ein Video zeigt den Einbruch. „Zwei Personen kamen mit den Helmen von Granerud und Forfang auf dem Kopf heraus“, schildert Aalbu. „Wir haben niemanden in Verdacht. Wir finden es nur seltsam, dass jemand in die norwegische Umkleide gekommen ist.“

Lesen Sie auch:
Domen Prevc
Skispringen
Prevc siegt in Willingen, ÖSV-Adler nur Zuschauer
01.02.2026
„Mein Held“
Vater gestorben: Schicksalsschlag kurz vor Olympia
01.02.2026

Beim Bewerb am Sonntag musste schließlich das Ersatzequipment aushelfen. Im Hinblick auf die Olympischen Spiele, die in wenigen Tagen starten, wird der Verlust der Gegenstände jedoch keine Probleme darstellen, versichert Aalbu.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.381 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
126.662 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
99.876 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Mehr Ski Nordisch
Video aufgetaucht
„Unglaublich!“ Skispringer in Willingen bestohlen
Aufgebot im Überblick
Das sind Österreichs Olympia-Gesichter
Wintersport-Highlight
Olympia: Der Medaillenspiegel und das Programm
Skispringen
Prevc siegt in Willingen, ÖSV-Adler nur Zuschauer
„Mein Held“
Vater gestorben: Schicksalsschlag kurz vor Olympia

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf