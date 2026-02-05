Neuzugang ist für Spiele-Marathon bereit

20-Stunden-Flug nach Grippe ist geschafft

Die 31-Jährige sammelte bereits Europa-Erfahrung in Frankreich und Spanien. „Sprachlich ist es aber schwierig. Sie spricht natürlich kein Deutsch und kaum Englisch“, grinst Windischbauer. Der hatte die Aufgabe, die Neue nach ihrem 20-Stunden-Flug über Istanbul persönlich am Flughafen abzuholen. Als wäre das nicht genug, hatte die Asiatin auch noch mit den Nachwehen einer Grippe zu kämpfen. Das gemeinsame Training im Olympiastützpunkt Rif machte sie aber trotzdem voll mit.