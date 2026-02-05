Vorteilswelt
Tischtennis-Bundesliga

Neuzugang ist für Spiele-Marathon bereit

Salzburg
05.02.2026 21:15
Die Girl-Band von Bundesligist UTTC Salzburg: Li-Kath, Dür, Tang, Pichler (v. li.)
Die Girl-Band von Bundesligist UTTC Salzburg: Li-Kath, Dür, Tang, Pichler (v. li.)(Bild: UTTC Salzburg)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Wenn am Freitag die Rückrunde im oberen Bundesliga-Playoff der Tischtennis-Damen startet, ist vieles neu. Da sich die Konkurrenz verstärkt hat, wurde auch Salzburg aktiv. Die Neue nahm eine Odyssee auf sich, um dabei zu sein. Bei vier Spielen in ebensovielen Tagen, die vorentscheidenden Charakter haben.

0 Kommentare

Mehr als zwei Remis waren im Herbst einfach nicht drin. „Es ist ja kein Geheimnis. Unsere Mädels sind 14, 15 Jahre alt. In der Bundesliga weht eben ein rauer Wind“, weiß UTTC-Obmann Walter Windischbauer. Also bat man Team-Mama und Routinier Ran Li-Kath, ihre Fühler auszustrecken. Und siehe da: Sie wurde fündig. Wenn am Freitag (14.30) Mittelständler Kufstein im Sportzentrum Mitte gastiert, ist auch die Taiwanesin Yi-Ju Wang dabei.

20-Stunden-Flug nach Grippe ist geschafft
Die 31-Jährige sammelte bereits Europa-Erfahrung in Frankreich und Spanien. „Sprachlich ist es aber schwierig. Sie spricht natürlich kein Deutsch und kaum Englisch“, grinst Windischbauer. Der hatte die Aufgabe, die Neue nach ihrem 20-Stunden-Flug über Istanbul persönlich am Flughafen abzuholen. Als wäre das nicht genug, hatte die Asiatin auch noch mit den Nachwehen einer Grippe zu kämpfen. Das gemeinsame Training im Olympiastützpunkt Rif machte sie aber trotzdem voll mit.

Kufstein ist nur der erste Prüfstein. Am Samstag gastieren die UTTC-Damen, die im Vorjahr die Erstliga-Rückkehr nach über 60 Jahren geschafft haben, bei Rivale Bodensdorf, Sonntag in Graz. Am Montag empfängt man dann den zweiten Linz-Froschberg. Drei der vier Gegner sind tabellarisch in Reichweite, ehe in den übrigen drei Partien ganz schwere Brocken warten.

Hohe Hürde für Herren
Indes empfangen die UTTC-Herren am Freitag den unbesiegten Spitzenreiter Wr. Neustadt. Zu hoffen war zuletzt, dass der Leader auf seinen rumänischen Legionär Istrate verzichten muss. Der zählte zu den Favoriten beim WTT-Feeder in Kappadokien (Tür), schied aber am Mittwoch in der ersten K. o.-Runde aus, könnte also doch dabei sein. Wichtiger sind aber ohnehin die Folgepartien: Am Sonntag empfangen die Salzburger Baden, kommende Woche dann Linz. Mit Siegen gegen beide sollte das Ticket fürs Final-Four aber in Reichweite sein.

