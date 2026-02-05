Nächste Woche erfolgen bei KTM erste Kündigungen

Ab nächster Woche erfolgen beim Innviertler Motorradhersteller KTM die ersten Kündigungen – der Leitbetrieb aus Mattighofen baut bis zur Jahresmitte 500 Stellen vor allem in der Verwaltung und im mittleren Management ab. Rechtzeitig davor wurde nun der Sozialplan für die Betroffenen fertig ausverhandelt, wie der „ORF OÖ“ berichtet.