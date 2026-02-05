Nächste Woche erfolgen bei KTM erste Kündigungen

Bis zur Jahresmitte baut KTM 500 Stellen ab, das kündigte der heimische Motorradhersteller bereits an. Neu ist jetzt, dass die ersten Kündigungen bereits ab nächster Woche erfolgen sollen. Der Sozialplan für die Betroffenen ist nämlich mittlerweile fertig ausverhandelt.
Ab nächster Woche erfolgen beim Innviertler Motorradhersteller KTM die ersten Kündigungen – der Leitbetrieb aus Mattighofen baut bis zur Jahresmitte 500 Stellen vor allem in der Verwaltung und im mittleren Management ab. Rechtzeitig davor wurde nun der Sozialplan für die Betroffenen fertig ausverhandelt, wie der „ORF OÖ“ berichtet.
Unterschiedliche Sozialleistungen
Geschäftsführung, Betriebsrat und Gewerkschaft hatten den Deal verhandelt, der die sozialen Folgen für die Gekündigten abfedern soll. Die Betroffenen bekommen unterschiedliche Sozialleistungen, eine Rolle dabei spielen etwa das Alter oder wie viele Kinder man hat.
KTM hatte Mitte Jänner angekündigt, im Zuge des laufenden Sparprogramms 500 weitere Jobs zu streichen. Schon nach der Insolvenz des Motorradherstellers mussten viele Mitarbeiter aus der Produktion den Betrieb verlassen – nun folgt eine Verkleinerung von Verwaltung und Management. Das Unternehmen will heuer die Effizienz weiter steigern.
