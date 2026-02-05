Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Radweg

Für diese Gefahrenstelle will Salzburg eine Brücke

Salzburg
05.02.2026 17:00
Bei einer bekannten Gefahrenstelle in der Gaswerkgasse plant die Stadt Salzburg eine ...
Bei einer bekannten Gefahrenstelle in der Gaswerkgasse plant die Stadt Salzburg eine Radfahrerbrücke.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl hat am Donnerstag das Radwegbauprogramm für die Stadt Salzburg vorgestellt. Einer der drei großen Schwerpunkte ist eine neue Überfahrt bei einer Gefahrenstelle Richtung Salzach ...

0 Kommentare

Die Stadt Salzburg will den Anteil der Radfahrer am gesamten Verkehrsaufkommen erhöhen. Von aktuell 24 Prozent soll es bis 2030 auf 30 Prozent Fahrradanteil gehen. „Dafür ist eine gute und sichere Radinfrastruktur die Grundvoraussetzung“, sagt der fürs Bauamt zuständige Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl.

Für 2026 sind dabei drei größere Projekte vorgesehen: Langfristig das aufwändigste ist wohl die geplante Überbrückung der Gaswerkgasse vor der Unterführung. Dort befindet sich bereits jetzt eine Kreuzung mit einem wichtigen Radweg, viel Verkehr und dementsprechend vielen Gefahrensituationen. Aktuell laufen die Planungen und Gespräche mit den ÖBB. Eine Umsetzung ist für die nächsten Jahre geplant. Die geschätzten Kosten liegen bei drei Millionen Euro.

Zudem soll bis 2027 eine sichere Verbindung vom Hauptbahnhof am neuen Landes-Dienstleistungszentrum vorbei zur Salzach geschaffen werden. Kostenpunkt: 520.000 Euro. Außerdem soll im Süden der Stadt der Josef-Mosbrucker-Weg als wichtige Verbindung zwischen Morzg und Gneis um 800.000 Euro aufgewertet werden. Insgesamt will die Stadt heuer bis zu vier Millionen Euro in neue Radwege investieren.

Eine Lösung für die gefährliche Eder-Kreuzung, an der es zu einem tödlichen Unfall kam, liegt ...
Eine Lösung für die gefährliche Eder-Kreuzung, an der es zu einem tödlichen Unfall kam, liegt auf der langen Bank.(Bild: Markus Tschepp)

Lösung für die Eder-Kreuzung auf langer Bank
Bei anderen Gefahrenstellen gibt es noch immer keine guten Nachrichten. Lösungen für die Eder-Kreuzung in Parsch, wo vergangenen Spätsommer eine Eisläuferin auf tragische Weise auf ihrem Rad starb, den Radweg beim Borromäum und auch die Innsbrucker Bundesstraße liegen nach wie vor auf der langen Bank. Für rechtliche Unklarheiten zwischen Stadt und Land musste ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben werden.

Lesen Sie auch:
Vizebürgermeister Kreibich verordnete die neue Verkehrsführung an der Eder-Kreuzung in Parsch.
Nach tragischem Unfall
Gefahrenstelle für Radler wird entschärft
14.11.2025

Sobald diese Fragen geklärt seien, könne es losgehen versichern Dankl und Landes-Vize Stefan Schnöll (ÖVP). Damit tatsächlich 2026 noch mit dem Bau begonnen wird, dafür müsste es also schon schnell gehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Top-3

Gelesen

Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
190.121 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
188.234 mal gelesen
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.973 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf