Für diese Gefahrenstelle will Salzburg eine Brücke

Lösung für die Eder-Kreuzung auf langer Bank

Bei anderen Gefahrenstellen gibt es noch immer keine guten Nachrichten. Lösungen für die Eder-Kreuzung in Parsch, wo vergangenen Spätsommer eine Eisläuferin auf tragische Weise auf ihrem Rad starb, den Radweg beim Borromäum und auch die Innsbrucker Bundesstraße liegen nach wie vor auf der langen Bank. Für rechtliche Unklarheiten zwischen Stadt und Land musste ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben werden.