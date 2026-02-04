Poker in Spitälern: Mitarbeiter sollen entscheiden

Nach dem Streik am 22. Jänner gehen die Verhandlungen heute in die fünfte Runde. Eine Einigung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft würde jedoch nicht automatisch gelten: Alle Beschäftigten sind für Donnerstag und Freitag zu einer „Rückkopplung“ aufgerufen, bei der sie das Ergebnis annehmen – oder ablehnen können. Diese Form der Abstimmung sei einmalig, sagt Weilnböck: „Demokratischer sind Abstimmungen in Kollektivvertragsverhandlungen, so weit wir wissen, noch nie abgelaufen.“