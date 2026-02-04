Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heute wird verhandelt

Poker in Spitälern: Mitarbeiter sollen entscheiden

Oberösterreich
04.02.2026 10:00
Die Fronten sind verhärtet: Weil die Gewerkschaft das Angebot der Arbeitnehmer nicht ...
Die Fronten sind verhärtet: Weil die Gewerkschaft das Angebot der Arbeitnehmer nicht akzeptierte, gingen am 22. Jänner Hunderte Spitalsmitarbeiter auf die Straße.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Die Verhandlungen über kürzere Arbeitszeiten und höhere Gehälter in den Ordensspitälern für das nichtärztliche Personal gehen heute Nachmittag in die fünfte Runde. Die „Krone“ erfuhr vorab: Kommt es zu einer Einigung, soll erstmals die gesamte Belegschaft über das Verhandlungsergebnis entscheiden. 

0 Kommentare

Die Gewerkschaftsvertreter und Verhandler wollen nichts unversucht lassen: Als Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) zu Beginn der Woche auf dem Weg zu einem Termin im Linzer Ursulinenhof war, wurde sie aufgehalten. Vertreter des nichtärztlichen Bereichs der Ordensspitäler übergaben der Landeshauptmann-Stellvertreterin ein Kuvert mit einem Brief. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, „die dringend notwendige Entlastung für die Beschäftigten in den oberösterreichischen Ordensspitälern zu finanzieren“.

Konkret geht es um eine Erhöhung der Gehälter zumindest in Höhe der Inflation sowie um eine stufenweise Reduktion der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden bis 2030. Gewerkschafterin Sabine Weilnböck, beschäftigt bei den Barmherzigen Schwestern, sagt: „In Oberösterreich arbeiten viele am Limit. Zu lange Arbeitszeiten und zu wenig Personal gefährden auf Dauer eine gute Betreuung.“

Zitat Icon

Persönlich bin von der österreichischen Sozialpartnerschaft überzeugt. Sie hat schon oft tragfähige Lösungen erarbeitet.

Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander, ÖVP

Bild: Markus Wenzel

Nach dem Streik am 22. Jänner gehen die Verhandlungen heute in die fünfte Runde. Eine Einigung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft würde jedoch nicht automatisch gelten: Alle Beschäftigten sind für Donnerstag und Freitag zu einer „Rückkopplung“ aufgerufen, bei der sie das Ergebnis annehmen – oder ablehnen können. Diese Form der Abstimmung sei einmalig, sagt Weilnböck: „Demokratischer sind Abstimmungen in Kollektivvertragsverhandlungen, so weit wir wissen, noch nie abgelaufen.“

Haberlander habe die Arbeitgebervertreter über das direkte Zusammentreffen mit den Gewerkschaftern und über den Inhalt des Briefes informiert, erfuhr die „Krone“. An ihrer Linie, sich nicht einzumischen, halte sie aber fest: „Ich persönlich bin von der österreichischen Sozialpartnerschaft überzeugt. Sie hat schon oft tragfähige Lösungen erarbeitet. Ich appelliere im Geiste dieser guten Sozialpartnerschaft, am Verhandlungstisch konstruktive Lösungen zu entwickeln“, sagt Haberlander.

Vor der heutigen Neuauflage der KV-Verhandlungen wurde zudem mit einer Kampagne in sozialen Medien Stimmung gemacht. Auf einem Sujet heißt es etwa: „Pflege trägt zu viel. Viermal höheres Suizidrisiko.“ Das fanden manche Gewerkschafter geschmacklos und überzogen – sie traten aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
181.850 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
164.414 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
127.097 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Oberösterreich
Heute wird verhandelt
Poker in Spitälern: Mitarbeiter sollen entscheiden
Krone Plus Logo
Kaufen und verkaufen
Vor dem Goldhändler stehen die Kunden Schlange
Dichter Rauch
Bewohnerin über Balkon vor Flammen gerettet
Witwe kämpft um Recht
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
Nahkampf hinter Gitter
Obdachlosenkiller prügelt auf Stückel-Mörder ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf