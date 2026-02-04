Feuerwehr barg Bewohnerin über Balkon vor Flammen

Mehrmaliges Ablöschen

Für die Feuerwehr war der Einsatz offenbar fordernd. Denn nach dem ersten Ablöschen flammte der Brand aufgrund der hohen Hitze immer wieder auf. Parallel dazu wurden Abluftöffnungen geschaffen, um den Rauch und die Hitze aus den betroffenen Räumen abzuleiten. Erst kurz nach 18 Uhr konnten alle Arbeiten beendet werden.